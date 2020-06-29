Коронавирус в России: последние новости к 30 июня – первый погибший на Алтае, продление ограничений на Камчатке, вспышка среди вахтовиков в Коми
Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм, pixabay.com, Михаил Докукин/Сиб.фм, http://football-dv.ru/
Власти Камчатского края продлили ограничительные меры до 15 июля, в Сахалинской области разрешили проведение массовых мероприятий, Анастасия Волочкова проникла в закрытое на карантин село; эти и другие новости в обзоре на Сиб.фм.
В России за последние сутки выявили 6719 новых случаев заболевания коронавирусом. По сообщению оперативного штаба РФ, всего в России с начала эпидемии заразились 641 156 человек. Ниже приведена таблица со статистическими данными по трем регионам, в которых выявлено больше всего зараженных COVID-2019.
|
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАРАЖЁННЫХ
|
ПРИРОСТ ЗА СУТКИ
|
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УМЕРШИХ
|
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫЗДОРОВЕВШИХ
|
РОССИЯ
|
641 156
|
6 719
|
9 166
|
403 330
|
МОСКВА
|
220 853
|
782
|
3 761
|
148 802
|
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
|
57 269
|
335
|
875
|
34 322
|
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
|
23 954
|
219
|
1105
|
17 056
Вспышка среди вахтовиков в Коми
В республике Коми зафиксировали новую вспышку коронавируса. В городе Усинске заразились около 100 вахтовиков. По словам врио главы региона Владимира Уйба, за сутки прирост по республике составил 114 человек, 90% из которых — временные рабочие.
"Мы опять наступаем на грабли, которые должны бы уже обходить. У нас сегодня [в республике] лабораторно подтверждено 3 287 случаев, прирост за сутки — 114 человек. Мало того, из них 90% — это Усинск. Это опять вахта, которая заехала, была в обсерваторе и в обсерваторе "загорелась". Предприняты уже, казалось бы, все меры, указом объявили на оперштабе — не заезжать без ПЦР [результатов теста]. Опять вахта заехала без ПЦР", — сказал Уйба в спецвыпуске, который размещён на официальной странице региона во "Вконтакте".
Массовые мероприятия на Сахалине
В Сахалинской области местные власти разрешили проводить массовые мероприятия. Текст постановления опубликован на сайте администрации. С начала пандемии на Сахалине заразились 762 человека, из них 267 — выздоровели, 495 — лечатся. За все время не случилось ни одного летального исхода.
"Установить, что проведение на территории Сахалинской области спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях допускается при условии обеспечения организаторами соблюдения гражданами социального дистанцирования <...> и использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы)", — говорится в постановлении.
Продление ограничений на Камчатке
В Камчатском крае до 15 июля продлили карантинные меры, введенные из-за пандемии коронавируса. Однако власти не исключают, что сделают определённые послабления. Изменения могут коснуться авиаперелетов (сейчас в регионе разрешены только чартеры). Также в крае могут возобновить работу базы для профессиональных спортсменов.
По последним данным, на полуострове зафиксированы 2145 случаев заражения коронавирусом. От инфекции погибли 47 пациентов.
Штраф для Волочковой
Балерину Анастасию Волочкову и её приятеля привлекли к административной ответственности. В воскресенье, 28 июня, они посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин селе Дивеево в Нижегородской области. Об этом РИА “Новости” рассказал руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области Валерий Лазарев.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Когда я ехала в Дивеево, целью было помолиться в храмах наравне с прихожанами и паломниками из разных городов и окунуться в святых источниках.🙏 А оказалось, что я совершила тем самым преступление.😂 Ну не бред ли? А у губернатора совесть есть? И все ли эти паломники находящиеся на службе тоже преступники? Или удобно просто опять воспользоваться известностью моего имени. Так пусть оно привлекает внимание к Православию, молитвам и Вере!🙏 Это, пожалуй, единственное, что осталось у людей. Люди в Дивеево идут же не на митинги, а в храмы помолиться. Службы-то идут. #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом
На визит Волочковой обратил внимание губернатор региона Глеб Никитин, заявивший, что "закон един для всех". Балерине грозит штраф от 1 тысячи рублей, её спутнику — до 15 тысяч рублей.
В середине апреля несколько десятков насельниц монастыря заразились коронавирусом, поэтому его и село Дивеево закрыли на карантин. В церковном учреждении ограничительные меры отменили 11 июня, однако сам населённый пункт до сих пор остаётся закрытым, поскольку там зафиксировано 424 случая заражения COVID-2019.
Первая смерть на Алтае
В Республике Алтай зарегистрирована первая смерть от коронавируса. По сообщению регионального оперштаба, это был мужчина 88 лет. Он переехал в Майминский район республики около месяца назад из соседнего региона. У пенсионера несколько раз поднималась температура до 39 градусов, однако ни он, ни его родственники долгое время не обращались за медицинской помощью.
Когда мужчину госпитализировали, у него диагностировали внебольничную правостороннюю пневмонию. Обязательный тест на коронавирус показал положительный результат.
Напомним, 26 июня ученые рассказали, что смогли уничтожить коронавирус за 25 секунд.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Сейчас читают