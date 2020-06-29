Коронавирус в России: последние новости к 30 июня – первый погибший на Алтае, продление ограничений на Камчатке, вспышка среди вахтовиков в Коми

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм, pixabay.com, Михаил Докукин/Сиб.фм, http://football-dv.ru/

Власти Камчатского края продлили ограничительные меры до 15 июля, в Сахалинской области разрешили проведение массовых мероприятий, Анастасия Волочкова проникла в закрытое на карантин село; эти и другие новости в обзоре на Сиб.фм.

В России за последние сутки выявили 6719 новых случаев заболевания коронавирусом. По сообщению оперативного штаба РФ, всего в России с начала эпидемии заразились 641 156 человек. Ниже приведена таблица со статистическими данными по трем регионам, в которых выявлено больше всего зараженных COVID-2019.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАРАЖЁННЫХ ПРИРОСТ ЗА СУТКИ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УМЕРШИХ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫЗДОРОВЕВШИХ РОССИЯ 641 156 6 719 9 166 403 330 МОСКВА 220 853 782 3 761 148 802 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 57 269 335 875 34 322 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 23 954 219 1105 17 056

Вспышка среди вахтовиков в Коми

В республике Коми зафиксировали новую вспышку коронавируса. В городе Усинске заразились около 100 вахтовиков. По словам врио главы региона Владимира Уйба, за сутки прирост по республике составил 114 человек, 90% из которых — временные рабочие.

"Мы опять наступаем на грабли, которые должны бы уже обходить. У нас сегодня [в республике] лабораторно подтверждено 3 287 случаев, прирост за сутки — 114 человек. Мало того, из них 90% — это Усинск. Это опять вахта, которая заехала, была в обсерваторе и в обсерваторе "загорелась". Предприняты уже, казалось бы, все меры, указом объявили на оперштабе — не заезжать без ПЦР [результатов теста]. Опять вахта заехала без ПЦР", — сказал Уйба в спецвыпуске, который размещён на официальной странице региона во "Вконтакте".

Массовые мероприятия на Сахалине

В Сахалинской области местные власти разрешили проводить массовые мероприятия. Текст постановления опубликован на сайте администрации. С начала пандемии на Сахалине заразились 762 человека, из них 267 — выздоровели, 495 — лечатся. За все время не случилось ни одного летального исхода.

"Установить, что проведение на территории Сахалинской области спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях допускается при условии обеспечения организаторами соблюдения гражданами социального дистанцирования <...> и использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы)", — говорится в постановлении.

Продление ограничений на Камчатке

В Камчатском крае до 15 июля продлили карантинные меры, введенные из-за пандемии коронавируса. Однако власти не исключают, что сделают определённые послабления. Изменения могут коснуться авиаперелетов (сейчас в регионе разрешены только чартеры). Также в крае могут возобновить работу базы для профессиональных спортсменов.

По последним данным, на полуострове зафиксированы 2145 случаев заражения коронавирусом. От инфекции погибли 47 пациентов.

Штраф для Волочковой

Балерину Анастасию Волочкову и её приятеля привлекли к административной ответственности. В воскресенье, 28 июня, они посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин селе Дивеево в Нижегородской области. Об этом РИА “Новости” рассказал руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области Валерий Лазарев.

На визит Волочковой обратил внимание губернатор региона Глеб Никитин, заявивший, что "закон един для всех". Балерине грозит штраф от 1 тысячи рублей, её спутнику — до 15 тысяч рублей.

В середине апреля несколько десятков насельниц монастыря заразились коронавирусом, поэтому его и село Дивеево закрыли на карантин. В церковном учреждении ограничительные меры отменили 11 июня, однако сам населённый пункт до сих пор остаётся закрытым, поскольку там зафиксировано 424 случая заражения COVID-2019.

Первая смерть на Алтае

В Республике Алтай зарегистрирована первая смерть от коронавируса. По сообщению регионального оперштаба, это был мужчина 88 лет. Он переехал в Майминский район республики около месяца назад из соседнего региона. У пенсионера несколько раз поднималась температура до 39 градусов, однако ни он, ни его родственники долгое время не обращались за медицинской помощью.

Когда мужчину госпитализировали, у него диагностировали внебольничную правостороннюю пневмонию. Обязательный тест на коронавирус показал положительный результат.

Напомним, 26 июня ученые рассказали, что смогли уничтожить коронавирус за 25 секунд.