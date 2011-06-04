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«Легенда на руке»: блогер Дава набил татуировку «чёрного бумера»

сегодня 13:08

Фото со страницы Давида Манукяна в Instagram

Клип возлюбленного Ольги Бузовой набирает миллионы просмотров; в честь нового трека блогер сделал новую татуировку.

Блогер Дава, родом из Новосибирска, сделал себе татуировку с «чёрным бумером». Видео с новой татуировкой певец выложил на своей странице в Instagram.

Как ранее писал Сиб.фм, Дава вместе с рэпером Серёгой выпустил новую версию трека «Черный бумер». Клип к песне собрал более пяти миллионов просмотров.

Напомним, новосибирский блогер Давид Манукян в своей новой песне прославил Затулинку.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

0

Теги

Новосибирская область
шоу-бизнес
Давид Манукян

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