Летел по Октябрьскому мосту: водитель-лихач разбил стекло рогами троллейбуса в Новосибирске

Фото службы «АСТ-54»

В Новосибирске водитель троллейбуса не соблюдал скоростной режим; в результате у транспорта разбилось стекло, которое упало на пассажирку.

Сегодня, 29 июня, из-за быстрой езды водителя разбилось заднее стекло, осколки которого упали на пассажирку. Об этом сообщила служба эвакуации «АСТ-54».

«Сегодня в 15 часов ехала на троллейбусе № 8 (бортовой номер 2297). Водитель не соблюдал скоростной режим, пропускал остановки. По Октябрьскому мосту летел с такой скоростью, что у транспорта отвалились рога и ударили в заднее стекло», – сообщила пассажирка.

По её словам, она стояла на задней площадке и оказалась вся в осколках и пыли.

«Хочу отметить, что также было ужасное хамское поведение со стороны кондуктора. Никто не пострадал», – добавила пассажирка.

Напомним, 19 июня житель Новосибирска погиб под колёсами трамвая.