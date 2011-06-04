Летел по Октябрьскому мосту: водитель-лихач разбил стекло рогами троллейбуса в Новосибирске
Фото службы «АСТ-54»
В Новосибирске водитель троллейбуса не соблюдал скоростной режим; в результате у транспорта разбилось стекло, которое упало на пассажирку.
Сегодня, 29 июня, из-за быстрой езды водителя разбилось заднее стекло, осколки которого упали на пассажирку. Об этом сообщила служба эвакуации «АСТ-54».
«Сегодня в 15 часов ехала на троллейбусе № 8 (бортовой номер 2297). Водитель не соблюдал скоростной режим, пропускал остановки. По Октябрьскому мосту летел с такой скоростью, что у транспорта отвалились рога и ударили в заднее стекло», – сообщила пассажирка.
По её словам, она стояла на задней площадке и оказалась вся в осколках и пыли.
«Хочу отметить, что также было ужасное хамское поведение со стороны кондуктора. Никто не пострадал», – добавила пассажирка.
Напомним, 19 июня житель Новосибирска погиб под колёсами трамвая.
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