Льготный автокредит для семей с детьми и медиков: правительство изменило правила
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Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил новые правила выдачи субсидий по льготным автокредитам; скидка при получении кредита на новый автомобиль, сделанный в России, составит от 10 до 25 % от его цены.
С 2015 года в России действует программа льготных автокредитов. По этой программе банки получают субсидии от государства, если выдают гражданам кредиты на покупку автомобиля со скидкой и льготными условиями. 23 июня 2020 года в эту программу внесены изменения. При приобретении нового автомобиля отечественного производства будет даваться скидка от 10 до 25%, а максимальная стоимость приобретаемой машины увеличена до 1,5 млн. руб.
Новые правила выдачи льготных автокредитов:
Изменения в правила льготного кредитования внесены для поддержки граждан и предприятий автопромышленности в период коронавируса. Постановление № 907 предусматривает следующие льготы:
По программе льготных автокредитов граждане сами не смогут получить деньги. Они должны выбрать автомобиль, представить договор в банк, оплатить первоначальный взнос. После этого банк перечислит деньги автосалону, подаст заявку на возмещение выпадающих доходов в размере предоставленной скидки по кредиту.
Кто сможет получить льготный автокредит в 2020 году:
Правительство РФ одновременно утвердило требования к лицам, которые смогут получить автокредит со скидкой. Льготную ставку получат:
Для жителей Дальнего Востока необходимо подтвердить постоянную регистрацию. Срок действия программы льготных автокредитов указан до конца 2020 года.
Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, детям какого возраста пособие 10 000 рублей положено второй раз.
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