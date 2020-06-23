Льготный автокредит для семей с детьми и медиков: правительство изменило правила

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Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил новые правила выдачи субсидий по льготным автокредитам; скидка при получении кредита на новый автомобиль, сделанный в России, составит от 10 до 25 % от его цены.

С 2015 года в России действует программа льготных автокредитов. По этой программе банки получают субсидии от государства, если выдают гражданам кредиты на покупку автомобиля со скидкой и льготными условиями. 23 июня 2020 года в эту программу внесены изменения. При приобретении нового автомобиля отечественного производства будет даваться скидка от 10 до 25%, а максимальная стоимость приобретаемой машины увеличена до 1,5 млн. руб.

Новые правила выдачи льготных автокредитов:

Изменения в правила льготного кредитования внесены для поддержки граждан и предприятий автопромышленности в период коронавируса. Постановление № 907 предусматривает следующие льготы:

государство будет выделять субсидии банкам для компенсации выпадающих доходов от скидки при выдаче кредита на автомобиль;

чтобы принять участие в программе, банки будут давать скидку 10% от стоимости автомобиля, а для жителей Дальнего Востока — 25%;

льготные кредиты будут доступны семьям с одним ребенком, сотрудникам медицинских учреждений, а также собственникам, сдавшим старый автомобиль по схеме трейд-ин в счет уплаты первоначального взноса;

льготные кредиты будут доступны для покупки нового автомобиля отечественного производство со стоимостью до 1,5 млн. руб.

По программе льготных автокредитов граждане сами не смогут получить деньги. Они должны выбрать автомобиль, представить договор в банк, оплатить первоначальный взнос. После этого банк перечислит деньги автосалону, подаст заявку на возмещение выпадающих доходов в размере предоставленной скидки по кредиту.

Кто сможет получить льготный автокредит в 2020 году:

Правительство РФ одновременно утвердило требования к лицам, которые смогут получить автокредит со скидкой. Льготную ставку получат:

семья, имеющие несовершеннолетнего ребенка, не имеющие автомобиль на дату заключения кредитного договора;

работники государственных медицинских организаций;

гражданин, сдавший в трейд-ин свой автомобиль, если по ПТС возраст машины превышает 6 лет, а в собственность он находился не менее 1 года.

Для жителей Дальнего Востока необходимо подтвердить постоянную регистрацию. Срок действия программы льготных автокредитов указан до конца 2020 года.

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