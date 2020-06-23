Многочисленные переломы: 12-летний мотоциклист пострадал в аварии в Новосибирске
Фото ГИБДД Новосибирска и из открытых источников
Минувшей ночью в аварию попал 12-летний мотоциклист в Новосибирске; ребёнок получил многочисленные переломы.
На территории Советского района Новосибирска минувшей ночью произошло ДТП с участием 12-летнего ребёнка. Мальчик был за рулём мотоцикла.
«В СНТ «Заря» зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие: столкновение 2 транспортных средств (автомобиля и мопеда). В результате пострадал несовершеннолетний водитель мопеда, не имеющий водительского удостоверения», — сообщил инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.
Несовершеннолетний водитель был госпитализирован в лечебное учреждение с переломами бедра, предплечья и позвоночника.
В ГИБДД напомнили, что управление транспортным средством без водительского удостоверения предусматривает административный штраф до 15 тысяч рублей.
Напомним, в Новосибирске водитель насмерть сбил пешехода.
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