На низком старте: смотрим, что ждёт школьников Новосибирска на ЕГЭ 3 июля

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

3 июля в Новосибирской области стартует основной период сдачи госэкзаменов; готовность школ к ЕГЭ оценил министр образования региона.

Уже в эту пятницу, 3 июля, у старшеклассников Новосибирской области начнётся экзаменационная пора: сдавать ЕГЭ будут почти 14 тысяч выпускников. Впрочем, понервничать на этот раз придётся не только школьникам, но и педагогам. Кроме организации самого тестирования им предстоит обеспечить высокий уровень санитарно-эпидемиологической безопасности на ЕГЭ. Сегодня готовность пунктов приёма единого госэкзамена проверил министр образования региона Сергей Федорчук.

По словам Федорчука, полный комплект экзаменационных материалов будет печататься непосредственно в пунктах приёма экзамена (ППЭ). Там же готовые экзаменационные работы впоследствии отсканируют и направят в Региональный центр обработки информации. За «чистотой» процедуры присмотрит установленная во всех помещениях система видеонаблюдения.







Всего к ЕГЭ в регионе готово 107 пунктов приёма экзаменов (ППЭ), из них 87 – основные.

Больше внимание уделяется и санитарно-эпидемиологической безопасности. Все работники, привлекаемые к проведению ГИА, будут в обязательном порядке обеспечены средствами индивидуальной защиты, а участники – на усмотрение родителей.





В кабинетах будут работать аппараты для обеззараживания воздуха, а на входе всем школьникам измерят температуру и попросят обработать руки антисептиком. В классах ребят рассадят с учётом соблюдения требований социальной дистанции: в каждом помещении разместят не более девяти человек.







«Несмотря на непростую обстановку, могу с уверенностью сказать, что Новосибирская область готова к проведению ЕГЭ, технические средства прошли проверку. Во время экзаменов должны быть соблюдены все меры предосторожности и безопасности, а также нельзя допустить организационных сбоев», – подчеркнул Сергей Федорчук.





В соответствии с утверждённым расписанием экзамены в основной период пройдут с 3 июля по 25 июля. Всего в Региональной информационной системе на эти даты зарегистрирован 13 791 участник. Основное количество составляют выпускники школ текущего года – 11 697 человек.







Запланирован дополнительный период ГИА – с 3 по 8 августа. В эти даты примут участие только те, кто не завершил выполнение экзаменационных работ по уважительной причине, перенёс дату экзамена по болезни (на основании решения ГЭК) или не принял участие по форс-мажорным обстоятельствам.

Напомним, накануне мэр Новосибирска Анатолий Локоть высоко оценил готовность городских школ к проведению экзамена.