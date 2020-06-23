Названы самые активно голосующие по поправкам в Конституцию районы Новосибирской области

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Почти 20 % избирателей Новосибирской области приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ; галочку в бюллетенях оставили более 365 тысяч человек.

365 584 человек или 17 % от общего количества избирателей приняли участие в голосовании по внесению поправок в российскую Конституцию. Такие данные по ситуации на 28 июня озвучили в Избиркоме Новосибирской области.

Там уточнили, что в помещениях участковых комиссий проголосовали 241 627 избирателей, 78 036 человек – приняли участие в голосовании на дому.

Специалисты назвали также районы региона, где отмечается наиболее высокая явка избирателей.

«Это Баганский, Здвинский, Коченёвский, Кочковский, Краснозёрский, Купинский, Кыштовский, Северный, Сузунский, Тогучинский, Чановский, Чистоозёрный районы. Явка в этих районах составляет от 35 до 40 %», – сказали в комиссии.

Как уже писал Сиб.фм, 25 июня в Новосибирской области началось голосование по поправкам в Конституцию – оно продлится до 30 июня и завершится 1 июля – в единый день голосования. Процедуру специально растянули почти на неделю, чтобы избежать столпотворения на участках 1 июля и не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, 1 июля в России объявлено выходным днём в связи с голосованием по Конституции.