Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Не прошёл по габаритам: большегруз застрял под мостом в центре Новосибирска

сегодня 18:26

Фото из паблика «АСТ-54»

В Новосибирске возле станции метро «Гагаринская» фура попыталась проехать под путепроводом, но попала в плен; на дороге образовался затор.

Днём в понедельник, 29 июня, в Новосибирске на Красном проспекте рядом с метро «Гагаринская» водитель грузовика не смог проехать под путепроводом и застрял под ним. Фото инцидента опубликовано в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Вероятнее всего, большегруз оказался заблокирован из-за того, что водитель не рассчитал габариты, решив, что сможет преодолеть этот участок дороги.

Застрявший в проезде автомобиль затруднил движение в сторону центра.

Информационные знаки, неудачный опыт коллег, новости о том, что в этом месте случаются аналогичные ЧП не останавливают водителей грузовых автомобилей от попыток проехать под железнодорожным мостом на Красном проспекте.

Напомним, 19 июня фура с цистернами оборвала провода в Новосибирске.

Автор:
Михаил Докукин
блогер, фотограф, путешественник

0

Теги

Новосибирск
ДТП

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

221886
Выплата 10000 на ребёнка: когда перечислят деньги второй раз
117880
Выплата 10000 рублей: у семей с детьми до 18 лет может появиться право на пособие
109777
Салют в честь 75-летия Победы в Москве: прямая трансляция на Сиб.фм
104308
Полиция разгоняет желающих посмотреть на салют в честь Победы в Новосибирске
101112
Успейте передать показания и оплатить электроэнергию до повышения тарифов
97517
Мини-парады Победы провели военные под окнами фронтовиков в Новосибирске
93594
Салют в честь 75-летия Победы в Новосибирске: самые яркие залпы