Не прошёл по габаритам: большегруз застрял под мостом в центре Новосибирска

Фото из паблика «АСТ-54»

В Новосибирске возле станции метро «Гагаринская» фура попыталась проехать под путепроводом, но попала в плен; на дороге образовался затор.

Днём в понедельник, 29 июня, в Новосибирске на Красном проспекте рядом с метро «Гагаринская» водитель грузовика не смог проехать под путепроводом и застрял под ним. Фото инцидента опубликовано в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Вероятнее всего, большегруз оказался заблокирован из-за того, что водитель не рассчитал габариты, решив, что сможет преодолеть этот участок дороги.

Застрявший в проезде автомобиль затруднил движение в сторону центра.

Информационные знаки, неудачный опыт коллег, новости о том, что в этом месте случаются аналогичные ЧП не останавливают водителей грузовых автомобилей от попыток проехать под железнодорожным мостом на Красном проспекте.

Напомним, 19 июня фура с цистернами оборвала провода в Новосибирске.