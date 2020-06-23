Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Новосибирские пятиклассники придумали, как попасть в историю

сегодня 17:46

Фото организаторов проекта «Всероссийская школьная летопись»

Школьники из села Верх-Красноярка в Новосибирской области написали книгу; издание уже увидело свет.

Автобиографическую книгу о своей жизни написали пятиклассники из села Верх-Красноярка в Новосибирской области. Работа получилась настолько искренней и честной, что организаторы проекта «Всероссийская школьная летопись» помогли с изданием.

Весь учебный год подростки занимались подготовкой: начиная от выбора тем и заканчивая созданием изображений для произведения. Проводником в мир литературы для детей стал их классный руководитель. Именно она и предложила ученикам попробовать себя в роли писателей. В итоге в книгу вошли литературные эссе и фотографии из личных альбомов школьников, скриншоты СМС-сообщений и даже записи в дневниках.

Книга стала настоящим изданием, электронные версии поступят в Российскую государственную детскую библиотеку и Российскую книжную палату.

Своё творение участники проекта «Всероссийская школьная летопись» получат бесплатно на правах авторов. Один экземпляр будет храниться в школьной библиотеке, где учатся дети.

Всего за два года существования проекта «Всероссийская школьная летопись», в нём приняли участие около 400 тысяч школьников, а библиотека изданий насчитывает уже более тысячи книг, написанных юными авторами.

«Для класса процесс создания книги – это объединение разных точек зрений, опыт профориентации, командообразования и интересное времяпрепровождение учителя с учениками. Итог общей работы книга класса», – рассказывают о проекте организаторы на официальном сайте.
Проект «Всероссийская школьная летопись» реализуется при поддержке гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Напомним, «Ростелеком» проведёт онлайн-церемонию чествования победителей конкурса «Вместе в цифровое будущее»

Автор:
Денис Калин

0

Теги

Новосибирская область

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

221886
Выплата 10000 на ребёнка: когда перечислят деньги второй раз
117880
Выплата 10000 рублей: у семей с детьми до 18 лет может появиться право на пособие
109777
Салют в честь 75-летия Победы в Москве: прямая трансляция на Сиб.фм
104308
Полиция разгоняет желающих посмотреть на салют в честь Победы в Новосибирске
101112
Успейте передать показания и оплатить электроэнергию до повышения тарифов
97517
Мини-парады Победы провели военные под окнами фронтовиков в Новосибирске
93594
Салют в честь 75-летия Победы в Новосибирске: самые яркие залпы