Новосибирские пятиклассники придумали, как попасть в историю

Фото организаторов проекта «Всероссийская школьная летопись»

Школьники из села Верх-Красноярка в Новосибирской области написали книгу; издание уже увидело свет.

Автобиографическую книгу о своей жизни написали пятиклассники из села Верх-Красноярка в Новосибирской области. Работа получилась настолько искренней и честной, что организаторы проекта «Всероссийская школьная летопись» помогли с изданием.

Весь учебный год подростки занимались подготовкой: начиная от выбора тем и заканчивая созданием изображений для произведения. Проводником в мир литературы для детей стал их классный руководитель. Именно она и предложила ученикам попробовать себя в роли писателей. В итоге в книгу вошли литературные эссе и фотографии из личных альбомов школьников, скриншоты СМС-сообщений и даже записи в дневниках.

Книга стала настоящим изданием, электронные версии поступят в Российскую государственную детскую библиотеку и Российскую книжную палату.

Своё творение участники проекта «Всероссийская школьная летопись» получат бесплатно на правах авторов. Один экземпляр будет храниться в школьной библиотеке, где учатся дети.

Всего за два года существования проекта «Всероссийская школьная летопись», в нём приняли участие около 400 тысяч школьников, а библиотека изданий насчитывает уже более тысячи книг, написанных юными авторами.

«Для класса процесс создания книги – это объединение разных точек зрений, опыт профориентации, командообразования и интересное времяпрепровождение учителя с учениками. Итог общей работы книга класса», – рассказывают о проекте организаторы на официальном сайте.

Проект «Всероссийская школьная летопись» реализуется при поддержке гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

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