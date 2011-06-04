Новосибирский «Левша» сделает миниатюрную копию монет времён Николая II

Микроминиатюрист из Новосибирска намерен создать миниатюрную копию монет времён Николая II; некоторые детали изделий будут размером с человеческий волос.

Новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин намерен сделать миниатюрные копии монет времён Николая II. Об этом мужчина написал на своей странице в социальных сетях.

Речь идет о копиях монет: червонец Николая II (золото), рубль Николая II (серебро) и доллар Моргана (серебро).

Владимир объяснил, что выбрал именно эти монеты ориентируясь на пожелания и запросы коллекционеров, а также из-за сложности их исполнения. По словам художника, некоторые детали монет будут размером с диаметр человеческого волоса.

Диаметр самих монет – 3 миллиметра, возможно больше. Тираж – 75 штук, в продажу поступит около 50. Стоимость монет 20-25 тысяч рублей. Срок окончания работы пока неизвестен.

Владимир также сообщил, что будет по возможности освещать процесс изготовления монет в формате фотографий или видео.

Напомним, 9 июня самая маленькая копия знамени победы попала в книгу рекордов России.