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Новосибирцев шокировал отстрел кошек в Академгородке

сегодня 12:03

Фото со страницы «Сообщество Академгородка» в социальной сети «ВКонтакте»

В новосибирском Академгородке неизвестный отстреливает кошек; несколько животных убиты или покалечены.

Неизвестный отстреливает кошек в садовом обществе «Строитель» в новосибирском Академгородке.

Информация об этом появилась на странице «Сообщество Академгородка» в социальной сети «ВКонтакте».

«В СНТ Строитель ведётся отстрел кошек, кем не ясно, но последствия несколько убитых и покалеченных», — написала автор поста Ирина Теплякова (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, – прим. Сиб.фм).

Женщина также обратилась к дачникам с просьбой не отпускать животных на самовыгул.

«Жители Снт Строитель, будьте внимательнее , возможно удасться заметить стрелка», – написала она.

Неизвестно, написали ли дачники заявление в полицию.

Напомним, суд оставил без удовлетворения апелляцию убийцы собаки Шанти в Новосибирске.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Академгород
Жестокое обращение с животными

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