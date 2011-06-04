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«Нужно выполнять новые требования, с которыми раньше не сталкивались»: представитель Рособрнадзора рассказал о старте ЕГЭ-2020 по новым правилам

сегодня 18:19

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

Основной период ЕГЭ-2020 начинается с пробного экзамена, который пройдёт без выпускников; это нужно для проверки, в частности, мер безопасности.

Основной период ЕГЭ-2020 начнётся с пробных экзаменов 29 и 30 июня. Первые экзамены с участием выпускников начнутся 3 июля – по географии, информатике и литературе. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на врио руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.

Пробный экзамен необходим для проверки организации проведения ЕГЭ: соблюдение мер эпидемиологической безопасности, процесс передачи заданий по защищённым каналам, печать материалов в аудиториях.

По словам Музаева, в этом году процесс проведения ЕГЭ нетипичный.

«Из-за пандемии коронавируса ситуация в этом году нетипичная, нужно выполнять новые требования, с которыми мы раньше не сталкивались», – сказал чиновник.

Стоит отметить, что в связи с пандемией в местах проведения ЕГЭ установлены новые меры безопасности. Перед каждым экзаменом предусмотрена уборка помещений с применением дезинфицирующих средств. Все организаторы и общественные наблюдатели должны быть в масках и перчатках.

Напомним, 18 июня в Рособрнадзоре назвали дату оглашения результатов экзамена.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

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ЕГЭ
экзамены

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