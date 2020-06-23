Очередь из инвесторов выстроилась на квартиры вблизи Кировского озера

Фото предоставлено ГК «КПД-Газстрой»

Рекордно низкие ставки по ипотеке вызвали ажиотаж на рынке недвижимости в Ленинском районе

Большую двухкомнатную квартиру в 20 минутах от метро «Площадь Маркса» в районе с собственной школой, детскими садами, различными видами транспорта и потрясающей природой рядом можно купить в Новосибирске на старте продаж за 13 196 р/месяц*.

Жить в уникальной локации посчастливится новосёлам дома № 62 (по генплану) на улице Титова, строительство которого начала ГК «КПД-Газстрой». Здесь можно любоваться великолепными закатами, вдыхать чистый воздух и вместе с тем не терять ритма большого города. В шаговой доступности трамвайная остановка, а ещё – автобусы и маршрутные такси, на которых доедешь в любой конец Новосибирска.

Дом на Титова № 62 (по генплану) – первый в проекте масштабной застройки новой локации. Строительная площадка находится с противоположной стороны трамвайной линии и предыдущих объектов «Чистой Слободы». За несколько лет здесь вырастет целый жилой квартал, в котором будет кипеть жизнь. ГК «КПД-Газстрой» построит здесь как минимум семь многоэтажек. Срок сдачи первой – 4-й квартал 2021 года. Город уже озвучил свои планы на эту территорию: здесь построят школу, детский сад и медицинское учреждение.

Чем будет отличаться новый дом «Чистой Слободы»?

Ремонт «Комфорт» во всех квартирах: натяжные потолки, входные и межкомнатные двери по высоким стандартам качества, обои, плотный линолеум, светлый кафельный «фартук» на кухне и в ванной комнате, сантехника, приборы отопления и учёта, в квартиры заведён интернет. Великолепная природа. Дом № 62 (по генплану) будет расположен в экологически чистом месте, в непосредственной близости от лесного массива и Кировского озера. Двор, закрытый от сквозного проезда транспорта. Занятие по душе найдут и дети всех возрастов, и взрослые. Современная детская площадка, оборудованные участки для занятий воркаутом и кроссфитом, площадка для баскетбола и даже небольшое футбольное поле – все объекты у дома будут хорошо освещены, а значит отдыхать во дворе можно до позднего вечера. Квартиры в новом доме подойдут молодым семейным парам, семьям с детьми и тем, кто только начинает самостоятельную жизнь. Всего в шести секциях нового 9-этажного дома 348 квартир различной планировки: от уютных студий площадью 22 кв.м, до просторных трехкомнатных на 80 кв.м. Низкие цены на старте продаж – от 1,42 миллиона рублей.

Продажи стартовали всего несколько дней назад, и сейчас самое время решиться на покупку квартиры. Цены в этот период наиболее привлекательные, а выбор – самый большой.

На покупку действует субсидируемая застройщиком ипотека: 0,5 % годовых в первый год и 5,8 5% на весь последующий период. Так, при выборе студии за 1,42 млн, переплата банку в первый год составит всего 5,5 тысячи рублей! Ежемесячный платеж – 6 552 рубля, с 13 месяца – 9 281 рубль. Комфортный график при покупке двухкомнатной студии: 10 704 рублей – в первый год, и 15 164 – со второго. Расчёт для просторной двухкомнатной 54 кв.м: 13 196 рублей на 12 месяцев и 18 694 – далее. *

Как будут выглядеть планировки квартир с готовым ремонтом и интерьерами, можно увидеть уже сейчас. Записывайтесь на экскурсию, заказывайте бесплатное такси за счёт застройщика и приезжайте в гости! Задать вопросы и предварительно забронировать понравившуюся квартиру вы может по телефону +7 (383) 373-68-40 или на сайте микрорайона.

Застройщик — ООО «Специализированный застройщик ДСК КПД-Газстрой». Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф/.

* Расчёт ипотеки с первоначальным взносом 20 % выполнен на примере студии площадью 22 кв.м и стоимостью 1 420 000 рублей, двухкомнатной студии стоимостью 2 320 000 рублей и площадью 38 кв.м, двухкомнатной квартиры площадью 54 кв.м и стоимостью 2 860 000 рублей. Срок кредитования – 15 лет, сумма первого взноса – 20 %. Кредит предоставляет «Промсвязьбанк». Лицензия банка № 3251 от 17 декабря 2014.