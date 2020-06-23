Ошибся возрастом: рекламу концерта рэпера Элджея из Новосибирска признали ненадлежащей

Фото со страниц Элджея в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram

Организатора концерта новосибирского рэпера Элджея ждёт наказание за нарушение закона о рекламе; на билбордах была неправильно указана возрастная категория.

Челябинское управление ФАС России признало ненадлежащей рекламу концерта рэпера Элджея, который должен был состояться в Челябинске 15 марта, сообщила в понедельник пресс-служба регионального УФАС.

Рекламу концерта новосибирского рэпера Элджея признали ненадлежащей. Мероприятие должно было пройти 15 марта в Челябинске, сообщает пресс-служба УФАС России по региону. В билбордах с рекламой концерта нашли признаки нарушения закона о рекламе.

«Челябинское УФАС России признало рекламу концерта Элджея ненадлежащей. Ведомство установило, что в рекламной информации содержатся не соответствующие действительности сведения о категории информационной продукции рекламируемого мероприятия. В Челябинске распространялась реклама о предстоящем концерте "Элджей. Презентация нового альбома" с возрастной категорией мероприятия как 16+, так и 18+», – говорится в сообщении.

Изначально на дизайн-макет афише была указана возрастная категория концерта 16+. Позднее организатор изменил знак на 18+, но не внёс новую информацию в уже размещённые рекламные плакаты.

«РОО "ФСО "Спорт" не проявило должную ответственность и осмотрительность при разработке и изготовлении макета рекламы концерта, размещённой на афишной тумбе, в части указания достоверной информации относительно возрастного ограничения концерта, поясняет пресс-служба. За нарушение требований рекламного законодательства в отношении РОО "ФСО "Спорт" будет возбуждено дело об административном правонарушении», – говорится в сообщении пресс-службы.

Поводом для возбуждения дела стал депутатский запрос, который указывал на ненадлежащую возрастную классификацию. Также в местное министерство культуры жаловались возмущённые родители, которым не нравится, что в текстах Элджея есть ненормативная лексика, пропаганда запрещённых веществ и секса.

Напомним, 27 июня стало известно, что журнал Forbes поставил певца Элджея на 26-ю строчку в рейтинге сорока самых успешных звёзд России до 40 лет.