От коронавируса в Новосибирске умерли 93 человека: что известно о новых жертвах COVID-19

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Ещё двое пациентов с подтверждённым коронавирусом умерли в стационарах Новосибирской области за минувшие сутки; с начала пандемии COVID-19 унёс жизни 93 человек.

Двое мужчин с установленным диагнозом "коронавирусная инфекция" скончались в Новосибирской области за прошедшие сутки. Об этом 29 июня сообщили в региональном оперативном штабе.

"Скончались еще два пациента, мужчины в возрасте 66 лет и 71 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 93 человека", — уточнили там.

На сегодняшний день отделениях реанимации находятся 78 человек. На ИВЛ – 22 пациента.

За последние сутки в области выявлено 107 новых заболевших коронавирусом.