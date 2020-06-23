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От коронавируса в Новосибирске умерли 93 человека: что известно о новых жертвах COVID-19

сегодня 11:16

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Ещё двое пациентов с подтверждённым коронавирусом умерли в стационарах Новосибирской области за минувшие сутки; с начала пандемии COVID-19 унёс жизни 93 человек.

Двое мужчин с установленным диагнозом "коронавирусная инфекция" скончались в Новосибирской области за прошедшие сутки. Об этом 29 июня сообщили в региональном оперативном штабе.

"Скончались еще два пациента, мужчины в возрасте 66 лет и 71 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 93 человека", — уточнили там.

На сегодняшний день отделениях реанимации находятся 78 человек. На ИВЛ – 22 пациента.

За последние сутки в области выявлено 107 новых заболевших коронавирусом.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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