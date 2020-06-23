Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Отдал голос, получил квартиру: жителю Омска подарят жильё за участие в референдуме по Конституции

сегодня 18:31

Фото из открытых источников

В Омской области четвёртую из шести квартир при голосовании по Конституции выиграл сторож; мужчина принял участие в акции «Мой регион».

Четвёртую из шести квартир за участие в акции «Мой регион», выиграл сторож из Омска Олег Фролов.

После голосования по поправкам в Конституцию семья Фроловых приняла участие в социальной акции «Мой регион». Под защитным слоем одного из сертификатов находилась квартира площадью более 42 квадратных метров.

По словам победителя, за свою жизнь он выигрывал в лотереях максимум 150 рублей.

Жене Олега Фролова достался скидочный сертификат в один из магазинов.

В Омске ещё ждут своих обладателей две квартиры и три автомобиля LADA Granta.

Напомним, выигравшая квартиру омская пенсионерка оказалась председателем участковой избирательной комиссии.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

выигрыш
Омская область
квартира

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

221886
Выплата 10000 на ребёнка: когда перечислят деньги второй раз
117880
Выплата 10000 рублей: у семей с детьми до 18 лет может появиться право на пособие
109777
Салют в честь 75-летия Победы в Москве: прямая трансляция на Сиб.фм
104308
Полиция разгоняет желающих посмотреть на салют в честь Победы в Новосибирске
101112
Успейте передать показания и оплатить электроэнергию до повышения тарифов
97517
Мини-парады Победы провели военные под окнами фронтовиков в Новосибирске
93594
Салют в честь 75-летия Победы в Новосибирске: самые яркие залпы