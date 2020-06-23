Отдал голос, получил квартиру: жителю Омска подарят жильё за участие в референдуме по Конституции

Фото из открытых источников

В Омской области четвёртую из шести квартир при голосовании по Конституции выиграл сторож; мужчина принял участие в акции «Мой регион».

Четвёртую из шести квартир за участие в акции «Мой регион», выиграл сторож из Омска Олег Фролов.

После голосования по поправкам в Конституцию семья Фроловых приняла участие в социальной акции «Мой регион». Под защитным слоем одного из сертификатов находилась квартира площадью более 42 квадратных метров.

По словам победителя, за свою жизнь он выигрывал в лотереях максимум 150 рублей.

Жене Олега Фролова достался скидочный сертификат в один из магазинов.

В Омске ещё ждут своих обладателей две квартиры и три автомобиля LADA Granta.

Напомним, выигравшая квартиру омская пенсионерка оказалась председателем участковой избирательной комиссии.