«Пандемия даже не близится к завершению»: мрачный прогноз о коронавирусе от главы ВОЗ

Фото ВОЗ/Михаил Докукин/Сиб.фм

Генеральный директор ВОЗ сообщил об ускорении распространения пандемии коронавируса; по его словам, до её завершения ещё далеко.

Пандемия коронавирусной инфекции в мире начала ускоряться. С таким заявлением 29 июня выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«У вируса имеется все еще большое пространство для продвижения. Суровая реальность состоит в том, что пандемия пока даже не приблизилась к завершению. Хотя многие страны достигли в целом прогресса, пандемия ускоряется», — предупредил он.

Глава ВОЗ добавил, что в течение недели будет проведено совещание, где дадут оценку прогрессу в исследовании вакцин от новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в мире ведётся разработка 133 вакцин, сообщил он.

Напомним, на 29 июня в России зафиксировано больше 9 тысяч летальных исходов от коронавируса.