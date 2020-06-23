Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

«Пандемия даже не близится к завершению»: мрачный прогноз о коронавирусе от главы ВОЗ

вчера 23:30

Фото ВОЗ/Михаил Докукин/Сиб.фм

Генеральный директор ВОЗ сообщил об ускорении распространения пандемии коронавируса; по его словам, до её завершения ещё далеко.

Пандемия коронавирусной инфекции в мире начала ускоряться. С таким заявлением 29 июня выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«У вируса имеется все еще большое пространство для продвижения. Суровая реальность состоит в том, что пандемия пока даже не приблизилась к завершению. Хотя многие страны достигли в целом прогресса, пандемия ускоряется», — предупредил он.

Глава ВОЗ добавил, что в течение недели будет проведено совещание, где дадут оценку прогрессу в исследовании вакцин от новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в мире ведётся разработка 133 вакцин, сообщил он.

Напомним, на 29 июня в России зафиксировано больше 9 тысяч летальных исходов от коронавируса.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

0

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

221901
Выплата 10000 на ребёнка: когда перечислят деньги второй раз
117895
Выплата 10000 рублей: у семей с детьми до 18 лет может появиться право на пособие
109788
Салют в честь 75-летия Победы в Москве: прямая трансляция на Сиб.фм
104316
Полиция разгоняет желающих посмотреть на салют в честь Победы в Новосибирске
101125
Успейте передать показания и оплатить электроэнергию до повышения тарифов
97527
Мини-парады Победы провели военные под окнами фронтовиков в Новосибирске
93605
Салют в честь 75-летия Победы в Новосибирске: самые яркие залпы