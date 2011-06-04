Первый случай смерти от энцефалита выявлен в Новосибирской области

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В Новосибирской области зарегистрирована первая смерть от укуса клеща; умерла женщина.

Жительница Новосибирской области умерла после укуса клеща и заражения клещевым энцефалитом.

Как сообщила сегодня на оперативном совещании у губернатора Новосибирской области заместитель министра здравоохранения Елена Аксёнова, у умершей не было прививки от клещевого энцефалита.

«24 июня зарегистрирован летальный исход от клещевого энцефалита. Это женщина, 64 года, не была привита от клещевого энцефалита, клещ не исследован», – сообщила на оперативном совещании у губернатора Елена Аксёнова.

По словам замминистра, состояние пациентки усугублялось сопутствующими заболеваниями.

Напомним, в начале июня учёные шокировали новосибирцев, рассказав о новом гибриде клеща.