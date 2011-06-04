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Пинали и били битой: в Красноярске 4 девушки жестоко расправились со своей знакомой

сегодня 15:02

Скриншот видео из паблика «Наш микрорайон Солнечный» «ВКонтакте».

Женские разборки в Красноярске попали на видео; несколько представительниц слабого пола не поделили молодого человека.

В ночь с пятницы на субботу 26 июня в одном из микрорайонов Красноярска компания девушек зверски избила сибирячку. Видео расправы было опубликовано в городском сообществе «Наш микрорайон Солнечный» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как девушка с тёмными волосами лежит под качелями на детской площадке с задранным платьем, прикрыв голову руками. Её оппонентка – блондинка что-то выкрикивает и с силой пинает жертву в голову.

В стороне ещё три подруги нападавшей снимают происходящее на камеру смартфона. Компанию пытаются распугать жители дома, однако обидчица не останавливается и наносит своей жертве ещё несколько ударов, один из которых – бейсбольной битой.

После словесной перепалки со свидетелями компания девушек ретируется с места преступления, оставив беспомощную брюнетку лежать на земле.

По факту происшествия полиция уже начала проверку, приняв заявление пострадавшей. Сотрудники МВД установили подозреваемую в избиении. Обидчицей оказалась 17-летняя девушка, ранее судимая за имущественное преступление, – уточнили в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское». В ночь на 26 июня у неё произошёл конфликт с малознакомой девушкой из-за молодого человека.

Напомним, 11 июня в Новосибирске в Северо-Чемском жилмассиве произошла уличная драка с пострадавшими.

Автор:
Михаил Докукин
блогер, фотограф, путешественник

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Теги

ЧП
Красноярск
драка

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