Побаловал жену: новосибирец украл в интим-магазине капли «Распутница»

Фото АБ «Гвардия»

Возбудитель мгновенного действия для женщин – капли «Распутница», и капсулы «Фужуньбао супер» для мужчин украл в магазине интим-товаров новосибирец; через некоторое время раскаявшийся Казанова вернулся и оплатил товар.

Новосибирцу грозит наказание вплоть до лишения свободы за ограбление магазина интим-товаров. В минувшие выходные мужчина на глазах у продавца похитил возбуждающие сексуальное желание препараты – капли «Распутница» для женщин и капсулы «Фужуньбао супер» для мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства безопасности «Гвардия».

После совершённого преступления продавец нажала тревожную кнопку, однако прибывшие на место правоохранители не застали «Казанову» – он, судя по всему, поспешил проверять эффективность украденных БАДов.

Поскольку инцидент произошёл среди ночи, наутро сотрудники запланировали просмотреть записи камер видеонаблюдения, чтобы составить ориентировку на налётчика. Однако история получила неожиданный поворот.

Рано утром мужчина вернулся в интим-салон в сопровождении супруги и рассчитался за похищенный товар, отдав 4990 рублей. Молодой человек признал, что раскаивается в содеянном.

Напомним, в июне сотрудники «Гвардии» спасли от малолетних вандалов автобусную остановку в Новосибирске.