Подарила должнику «Мерседес» за 30 тысяч: в Новосибирске осудили высокопоставленного пристава

Фото ФССП/со страницы Асмик Варданян в соцсети «ВКонтакте»

Сотрудницу ФССП из Новосибирска осудили за взятку в 30 тысяч рублей; Асмик Варданян за эту сумму сняла с ареста элитный «Мерседес» должника.

Заместителя старшего судебного пристава в ОСП по Калининскому району Новосибирской области Асмик Варданян приговорили к условному сроку за взятку. Об этом 29 июня сообщается на сайте районного суда. По версии следствия, Варданян за взятку помогла должнику снять с ареста автомобиль.

Ранее сообщалось, что 41-летний житель Новосибирска не смог погасить большой кредит. Он взял его под залог своего элитного кроссовера Mercedes ML350, а ФССП наложила арест на имущество. Тогда в марте 2018 года мужчина обратился за помощью к бывшему сотруднику районного ОСП, который и передал просьбу Асмик Варданян.

За 30 тысяч рублей она согласилась снять с ареста автомобиль, однако уже 20 марта её задержали с поличным. Варданян предъявили обвинение по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в значительном размере). Сегодня Калининский районный суд вынес решение – Варданян осуждена на 3 года и 6 месяцев с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в середине июня пристава из Омска задержали по подозрению в двух изнасилованиях.