Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Поездом за границу: международные путешествия по железной дороге могут разрешить уже в этом году

сегодня 17:19

Фото из открытых источников

Железнодорожное сообщение с зарубежными странами могут начать уже в этом году; минтранс обсуждает возобновление сообщения с Финляндией.

Международное пассажирское железнодорожное сообщение может открыться в этом году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу минтранса России РФ Евгения Дитриха.

Дитрих отметил, что в настоящее время министерство транспорта обсуждает возобновление сообщения с Финляндией.

«Здесь, как и по авиаторам — очень важно, о чем мы и говорили с министром транспорта и связи Финляндии, о необходимости синхронизации требований правил по безопасности. Я ему отослал те нормативы, которые мы с Роспотребнадзором утверждали, 25 мая письмо после разговора отправил. Они пообещали их изучить, чтобы понять, какие из них [нормативов] были бы удобны, и в свою очередь нам дадут какие-то творческие предложения», — приводит ТАСС слова Дитриха.

По словам Дитриха, железнодорожникам и властям нужно понять, как сказывается сообщение внутри страны на заболеваемости коронавирусом и только после этого принимать решение о выпуске поездов за рубеж.

Напомним, в начале апреля в России приостановили железнодорожное сообщение со всеми иностранными государствами.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

пассажирские перевозки
РЖД
коронавирус
Россия

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

221881
Выплата 10000 на ребёнка: когда перечислят деньги второй раз
117876
Выплата 10000 рублей: у семей с детьми до 18 лет может появиться право на пособие
109774
Салют в честь 75-летия Победы в Москве: прямая трансляция на Сиб.фм
104306
Полиция разгоняет желающих посмотреть на салют в честь Победы в Новосибирске
101108
Успейте передать показания и оплатить электроэнергию до повышения тарифов
97515
Мини-парады Победы провели военные под окнами фронтовиков в Новосибирске
93589
Салют в честь 75-летия Победы в Новосибирске: самые яркие залпы