Поездом за границу: международные путешествия по железной дороге могут разрешить уже в этом году

Фото из открытых источников

Железнодорожное сообщение с зарубежными странами могут начать уже в этом году; минтранс обсуждает возобновление сообщения с Финляндией.

Международное пассажирское железнодорожное сообщение может открыться в этом году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу минтранса России РФ Евгения Дитриха.

Дитрих отметил, что в настоящее время министерство транспорта обсуждает возобновление сообщения с Финляндией.

«Здесь, как и по авиаторам — очень важно, о чем мы и говорили с министром транспорта и связи Финляндии, о необходимости синхронизации требований правил по безопасности. Я ему отослал те нормативы, которые мы с Роспотребнадзором утверждали, 25 мая письмо после разговора отправил. Они пообещали их изучить, чтобы понять, какие из них [нормативов] были бы удобны, и в свою очередь нам дадут какие-то творческие предложения», — приводит ТАСС слова Дитриха.

По словам Дитриха, железнодорожникам и властям нужно понять, как сказывается сообщение внутри страны на заболеваемости коронавирусом и только после этого принимать решение о выпуске поездов за рубеж.

Напомним, в начале апреля в России приостановили железнодорожное сообщение со всеми иностранными государствами.