«Полицейского с Рублёвки» кинули на 270 тысяч в реальной жизни

Скриншот из сериала «Полицейский с Рублёвки»

Российского актёра Сергея Бурунова обманули мошенники; СМИ сообщают, что звезда «Полицейского с Рублёвки» не самым удачным образом вложился в технику.

Звезду сериала «Полицейский с Рублёвки» Сергея Бурунова обманули на 270 тысяч. Об этом 29 июня сообщает телеграм-канал 112. По данным неназванного источника канала, инцидент произошёл в Москве.

Тогда Сергей Бурунов решил купить новый компьютер, сказано в посте. Как утверждает автор канала, актёр нашёл объявление о продаже техники в интернете и решил расплатиться банковским переводом. Он отправил деньги на карту и стал ожидать заказ, однако он так и не поступил, сообщает канал.

Сергей Бурунов уже написал заявление в полицию. Сейчас, по данным 112, правоохранительные органы разыскивают преступников. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Напомним, на прошлой неделе шоумен из Новосибирска Шура рассказал о выборе гроба.