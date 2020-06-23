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«Полицейского с Рублёвки» кинули на 270 тысяч в реальной жизни

сегодня 00:11

Скриншот из сериала «Полицейский с Рублёвки»

Российского актёра Сергея Бурунова обманули мошенники; СМИ сообщают, что звезда «Полицейского с Рублёвки» не самым удачным образом вложился в технику.

Звезду сериала «Полицейский с Рублёвки» Сергея Бурунова обманули на 270 тысяч. Об этом 29 июня сообщает телеграм-канал 112. По данным неназванного источника канала, инцидент произошёл в Москве.

Тогда Сергей Бурунов решил купить новый компьютер, сказано в посте. Как утверждает автор канала, актёр нашёл объявление о продаже техники в интернете и решил расплатиться банковским переводом. Он отправил деньги на карту и стал ожидать заказ, однако он так и не поступил, сообщает канал.

Сергей Бурунов уже написал заявление в полицию. Сейчас, по данным 112, правоохранительные органы разыскивают преступников. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Напомним, на прошлой неделе шоумен из Новосибирска Шура рассказал о выборе гроба.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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