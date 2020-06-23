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Получили более 4 миллионов: руководство Красноярского центра по охране детства и материнства пойдет под суд за взятки

сегодня 17:07

Фото pixabay.com, yandex.ru/maps

В Красноярском крае руководители медицинского центра брали взятки; обвиняемые помогали фирмам заключать госконтракты.

В Красноярском крае в суд направлено уголовное дело в отношении в бывшего главного врача и бывшей главной медсестры Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства, которые обвиняются в в нескольких эпизодах взяточничества.

По предварительной версии следствия, в период с января 2014 по декабрь 2017 года обвиняемые лично и через посредника получили в общей сложности 4,3 миллиона рублей от представителей медицинских компаний Красноярска и Новосибирска. Они помогали предпринимателям заключать контракты на поставку изделий медицинского назначения. Медработники получали деньги суммами от 10 до 750 тысяч рублей. Преступления были выявлены сотрудниками местного управления ФСБ России.

Напомним, 23 июня чиновнице-взяточнице из Новосибирской области вынесли приговор.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

0

Теги

взятки
Красноярский край

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