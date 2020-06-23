Попотеем: в день голосования по Конституции новосибирцам пообещали аномальную жару

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Аномальная жара ожидается в Новосибирской области в ближайшие дни; синоптики ожидают, что воздух прогреется до +30 градусов.

Жара до +30 градусов придёт в Новосибирск уже во вторник, 30 июня. Такая погода продержится в столице Сибири несколько дней. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на Западно-Сибирское УГМС.

По данным синоптиков, припекать в Новосибирске начнёт со вторника. 30 июня ночью будет +15...+17 °С, днём +25...+27 °С. При этом – переменная облачность и слабый дождь ночью

Особенно жарким окажется день голосования по поправкам в Конституцию. В среду воздух прогреется до +31 градуса, а вот дождя ждать не стоит – даже ветер будет дуть с юга.

Испытание июлем продолжится и 2-го числа.

«Днём +28...+30 °С, ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с», – говорится в сообщении метеорологов.

Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям мэрии Новосибирска напоминают, что при возникновении нештатных ситуаций необходимо обращаться по телефону 051.

Напомним, 1 июля в России объявлено выходным в связи с проведением голосования по поправкам в Конституцию.