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Популярная актриса из Омска сфотографировалась без одежды для журнала MAXIM

вчера 22:42

Фото с сайта maximonline.ru

Омская актриса сфотографировалась обнаженной для журнала MAXIM; большинству людей она известна как персонаж сериала “Папины дочки”.

Популярная актриса из Омска Дарья Мельникова попала на обложку журнала MAXIM в обнажённом виде. Информация об этом появилась на сайта издания.

Уточняется, что черно-белая фотография девушки будет размещена на обложке летнего выпуска.

Мельникова известна большинству людей по роли персонажа Жени Васнецовой из сериала “Папины дочки”. Она регулярно оказывается в списке самых сексуальных девушек страны по версии журнала.

Напомним, 30 мая обнажённая красотка выдвинула требование властям Петербурга.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

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фотография
мельникова

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