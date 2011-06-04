Популярная актриса из Омска сфотографировалась без одежды для журнала MAXIM

Фото с сайта maximonline.ru

Омская актриса сфотографировалась обнаженной для журнала MAXIM; большинству людей она известна как персонаж сериала “Папины дочки”.

Популярная актриса из Омска Дарья Мельникова попала на обложку журнала MAXIM в обнажённом виде. Информация об этом появилась на сайта издания.

Уточняется, что черно-белая фотография девушки будет размещена на обложке летнего выпуска.

Мельникова известна большинству людей по роли персонажа Жени Васнецовой из сериала “Папины дочки”. Она регулярно оказывается в списке самых сексуальных девушек страны по версии журнала.

Напомним, 30 мая обнажённая красотка выдвинула требование властям Петербурга.