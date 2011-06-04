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Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Правительство Новосибирской области одобрило новую меру поддержки для сельхозпроизводителей

сегодня 18:20

Фото: пресс-служба правительства НСО

Инвесторам ТОСЭР предоставят льготы по единому сельхозналогу; их получат организации и индивидуальные предприниматели, которые производят сельхозпродукцию из собственного сырья.

Предоставление новой меры поддержки – льгот по единому сельхозналогу инвесторам-резидентам ТОСЭР Новосибирской области – было одобрено на заседании Правительства региона, которое 29 июня провел губернатор Андрей Травников. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Соответствующие изменения в Закон Новосибирской области «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области» представил и.о. министра экономического развития региона Лев Решетников.

Как доложил и.о. министра, новая мера господдержки инвесторов планируется для резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

Категория получателей – организации и индивидуальные предприниматели, которые производят сельхозпродукцию и соответствуют требованиям постановления Правительства РФ от 25 июля 2006 года № 458 «Об отнесении сельхозпродукции к продукции первичной переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного производства».

Как уточняется в постановлении, это клубнеплодные, овощные, бахчевые культуры и продукция закрытого грунта, продукция птицеводства и цветоводства, а также продукция, относимая к продукции первичной переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного производства.

Налоговая ставка по единому сельскохозяйственному налогу предполагается в размере 0%.

Законопроект поддержан на заседании Правительства региона и будет вынесен на рассмотрение в Заксобрание Новосибирской области.

Напомним, в мае губернатор высоко оценил реализацию инвестпроектов в сельское хозяйство высоко оценил губернатор Новосибирской области.

Автор:
Олеся Сметанникова

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Теги

сельское хозяйство
Правительство Новосибирской области
льготы
меры поддержки

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