Правительство Новосибирской области одобрило новую меру поддержки для сельхозпроизводителей

Фото: пресс-служба правительства НСО

Инвесторам ТОСЭР предоставят льготы по единому сельхозналогу; их получат организации и индивидуальные предприниматели, которые производят сельхозпродукцию из собственного сырья.

Предоставление новой меры поддержки – льгот по единому сельхозналогу инвесторам-резидентам ТОСЭР Новосибирской области – было одобрено на заседании Правительства региона, которое 29 июня провел губернатор Андрей Травников. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Соответствующие изменения в Закон Новосибирской области «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области» представил и.о. министра экономического развития региона Лев Решетников.

Как доложил и.о. министра, новая мера господдержки инвесторов планируется для резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

Категория получателей – организации и индивидуальные предприниматели, которые производят сельхозпродукцию и соответствуют требованиям постановления Правительства РФ от 25 июля 2006 года № 458 «Об отнесении сельхозпродукции к продукции первичной переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного производства».

Как уточняется в постановлении, это клубнеплодные, овощные, бахчевые культуры и продукция закрытого грунта, продукция птицеводства и цветоводства, а также продукция, относимая к продукции первичной переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного производства.

Налоговая ставка по единому сельскохозяйственному налогу предполагается в размере 0%.

Законопроект поддержан на заседании Правительства региона и будет вынесен на рассмотрение в Заксобрание Новосибирской области.

Напомним, в мае губернатор высоко оценил реализацию инвестпроектов в сельское хозяйство высоко оценил губернатор Новосибирской области.