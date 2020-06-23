Правительство РФ выделило более 3 млрд рублей на проведение тестирования на коронавирус
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Кабмин выделил 3,5 миллиарда рублей на производство тест-систем на коронавирус; премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России регистрируется всё меньше случаев заражения COVID-19.
Правительство РФ выделило 3,5 млрд рублей на системы тестирования на коронавирус. Средства выделены из резервного фонда и переданы Роспотребнадзору. Об этом заявил Мишустин на совещании со своими заместителями.
Как сообщает ТАСС, премьер-министр пояснил, что тест системы будут использоваться в государственных и муниципальных учреждениях для диагностики коронавируса.
По словам премьера, в России снизилось количество случаев заражения коронавирусом, несмотря на увеличение проводимых тестов на наличие инфекции. Правительство и дальше будет развивать тестирование для профилактики распространения болезни, добавил Мишустин.
Напомним, 29 июня сотрудник МИД России умер от COVID-19.
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