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Преодолеем Обское море: расписание паромов в июле 2020 в Новосибирской области

сегодня 19:49

Фото Михаила Докукина / Сиб.фм

Излюбленным местом отдыха жителей региона давно стала левобережная честь Новосибирского водохранилища; добраться до дач и живописного Караканского бора можно на пароме.

В Ордынском районе Новосибирской области с весны до поздней осени функционируют две паромные переправы через Обское море. Они связывают рабочий посёлок Ордынское с деревней Нижнекаменкой и деревню Спирино с селом Чингис.

Добраться на пароме из посёлка Ордынское в Нижнекаменку можно ежедневно каждый нечётный час. Навигация начинается с 7:00 и заканчивается в 19:00. По пятницам и воскресеньям паром делает дополнительный вечерний рейс в 21:00.

Обратными рейсами водного транспорта можно воспользоваться каждый чётный час с 8:00 до 20:00. По пятницам и воскресеньям курсирует дополнительный рейс в 22:00.

Паром из Спирино в Чингис работает ежедневно с 7:00 до 20:00 (рейсы в 7:00, 8:00, 10:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00). В обратном направлении с 6:30 до 19:30 (рейсы в 6:30, 7:30, 9:30, 15:30, 17:30, 19:30).

Напомним, с 26 июня в Новосибирске начало действовать летнее расписание дачных маршрутов.

Автор:
Михаил Докукин
блогер, фотограф, путешественник

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Теги

Новосибирская область
транспорт
Новосибирск
Паром

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