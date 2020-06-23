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Пропали поздно ночью: в Новосибирской области больше суток искали заблудившихся в лесу людей

сегодня 11:48

Фото с сайта pixabay.com

В Новосибирской области машина, в которой ехали два человека, застряла в колее; мужчина и женщина решили пойти пешком и заблудились.

В Новосибирской области нашли мужчину и женщину, которые заблудились в лесу в Чулымском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Как пояснили пропавшие, поздно ночью их автомобиль попал в колею на просёлочной дороге и забуксовал. Это случилось по пути из посёлка Базово в сторону села Большеникольского. Выйдя из автомобиля, они решили дойти пешком, но сбились с пути и заблудились.

На утро в полицию поступило сообщение об их пропаже. По факту исчезновения граждан было заведено розыскное дело. К поискам подключились сотрудники МЧС России, кинологи войсковой части, администрации населённых пунктов Базово и Большеникольское, а также местное население. Кроме того, местность осматривали сотрудники Росгвардии с вертолёта. Также для поисков пропавших использовался вездеход.

В результате проведённых мероприятий пропавших граждан обнаружили на следующий день после начала поисков недалеко от села Чикман. В настоящее время их жизням и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, за выходные в Красноярском крае утонули три ребёнка.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

поиски пропавших
Новосибирская область
пропали люди
Чулым

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