Пропали поздно ночью: в Новосибирской области больше суток искали заблудившихся в лесу людей

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В Новосибирской области машина, в которой ехали два человека, застряла в колее; мужчина и женщина решили пойти пешком и заблудились.

В Новосибирской области нашли мужчину и женщину, которые заблудились в лесу в Чулымском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Как пояснили пропавшие, поздно ночью их автомобиль попал в колею на просёлочной дороге и забуксовал. Это случилось по пути из посёлка Базово в сторону села Большеникольского. Выйдя из автомобиля, они решили дойти пешком, но сбились с пути и заблудились.

На утро в полицию поступило сообщение об их пропаже. По факту исчезновения граждан было заведено розыскное дело. К поискам подключились сотрудники МЧС России, кинологи войсковой части, администрации населённых пунктов Базово и Большеникольское, а также местное население. Кроме того, местность осматривали сотрудники Росгвардии с вертолёта. Также для поисков пропавших использовался вездеход.

В результате проведённых мероприятий пропавших граждан обнаружили на следующий день после начала поисков недалеко от села Чикман. В настоящее время их жизням и здоровью ничего не угрожает.

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