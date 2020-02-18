Прорыв в урологии: боли, камней и опухолей можно не бояться – эксперт рассказал о лазерной хирургии

Павел Андреевич Гаврилов, уролог-андролог, нейроуролог, хирург, онколог, помимо прочего помогает при проблемах с эрекцией, выполняет операции по увеличению полового органа, занимается лечением простатита и мужского бесплодия / Фото: клиника "Пасман"

Врачи могут справиться даже с самыми сложными и неприятными заболеваниями; терапия становится безболезненной и щадящей.

Мочекаменная болезнь («камни» в почках, мочевом пузыре, мочеточнике), доброкачественные и злокачественные опухоли почки, печени, мочевого пузыря, простаты – эти неприятные, а порой и страшные проблемы с внедрением лазерной терапии уже не пугают, успешно решаются даже в самых сложных случаях. Операции становятся более щадящими, органосохраняющими, а грамотная реабилитация позволяет возвращать пациентов к полноценной жизни в кратчайшие сроки.

Лазерные технологии при мочекаменной болезни

«Лазерная литотрипсия (разрушение камня) позволяет опытному специалисту выполнить дробление камней практически любой плотности и в любой локализации буквально в пыль, без последствий для мочевого пузыря, почки, мочевыводящих путей, – рассказывает Павел Андреевич Гаврилов, уролог-андролог, хирург, онколог, заведующий хирургическим отделением «Клиники Пасман». – Затем эти песчинки-пылинки выходят в ходе операции, пока пациент находится под наркозом и не чувствует боли».

Если раньше камень дробили и его фрагменты надо было вытаскивать – это подразумевало лишнюю травму мочеточника, – то сегодня травма исключена. Никакие фрагменты камня не остаются в почке. Пациент не испытывает боли.

Лазер в хирургии при опухолях в почках, печени, простате

Второе очень важное направление лазерного лечения – хирургическое, позволяет проводить рассечение мягких тканей, коагуляцию – остановку кровотечения, удаление доброкачественных и злокачественных опухолей в мочевом пузыре, почках, печени, простате. Используется в том числе для удаления предстательной железы.

Помогает добиваться прекрасных результатов как при лапароскопических операциях, так и при открытых резекциях, например, при лечении метастазов в брюшной полости, а также лечении печени, почки и т. д.

Использование хирургического лазера облегчает работу хирурга и расширяет его возможности: позволяет уменьшить время операции, снижает риск кровотечений, улучшает качество рассечения тканей, дает меньше травматизации и больше возможностей выполнить органосохраняющую операцию (не удалять орган и при этом провести на нём более широкую операцию), снижает опасность осложнений, улучшает реабилитацию и восстановление.

«Например, при лазерной резекции почки кровотечение будет минимальным, операция будет выполнена гораздо аккуратнее, травма почки будет минимальна, более того, у хирурга появится возможность сохранить почку, даже если необходимо убрать часть почки в 4,5-5 см, – рассказывает доктор Гаврилов. – Те же возможности мы получаем с использованием лазера и при опухоли печени».

Использование лазера в хирургии и онкологии позволяет нам браться за операции даже в самых сложных случаях, при которых раньше бы не стали оперировать, и открываем новые возможности пациентам с раком печени, почки, мочевого пузыря, простаты.

«Не надо бояться операций. Они кратковременные и безболезненные. Проводятся под наркозом очень высокого качества, который легко переносится. Важно помнить, что все заболевания на ранних стадиях, в том числе онкологические, лечатся. Поэтому важно своевременно посещать врача, – утверждает Павел Андреевич Гаврилов. – Кроме того, важно знать, что многие заболевания, которые звучат, как приговор, таковыми давно не являются, успешно лечатся и после них можно вернуться к полноценной жизни».

Записаться на консультацию к Павлу Андреевичу Гаврилову можно по телефону +7 (383) 284-10-91 «Клиника Пасман»:

г. Новосибирск

ул. Карамзина, 92

тел. +7 (383) 284-10-91

pasman-clinic.ru

Инстаграм

Лицензия ЛО-54–01–005806 от 18.02.2020.