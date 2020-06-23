Родной брат министра здравоохранения Новосибирской области умер от коронавируса – СМИ

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

СМИ в Новосибирске сообщили о смерти родного брата министра здравоохранения региона Константина Хальзова; по имеющимся данным, мужчина был заражён коронавирусом.

Брат министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова Андрей Хальзов умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщает «Сибкрай».

«В новосибирской инфекционной больнице умер родной брат министра здравоохранения Константина Хальзова. После заражения коронавирусной инфекцией он длительное время находился в тяжёлом состоянии в реанимации», – пишет издание.

Андрей Хальзов, как и его брат Константин, – продолжатель медицинской династии. Он был доцентом кафедры хирургии факультета повышения квалификации врачей, работал хирургом в Дорожной клинической больнице.

На момент публикации новости получить официальный комментарий регионального минздрава о смерти пациента Андрея Хальзова не удалось.

Напомним, по данным оперативного штаба региона на 29 июня, в Новосибирской области скончались ещё двое мужчин с подтверждённым COVID-19.