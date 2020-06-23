Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Родной брат министра здравоохранения Новосибирской области умер от коронавируса – СМИ

сегодня 12:46

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

СМИ в Новосибирске сообщили о смерти родного брата министра здравоохранения региона Константина Хальзова; по имеющимся данным, мужчина был заражён коронавирусом.

Брат министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова Андрей Хальзов умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщает «Сибкрай».

«В новосибирской инфекционной больнице умер родной брат министра здравоохранения Константина Хальзова. После заражения коронавирусной инфекцией он длительное время находился в тяжёлом состоянии в реанимации», – пишет издание.

Андрей Хальзов, как и его брат Константин, – продолжатель медицинской династии. Он был доцентом кафедры хирургии факультета повышения квалификации врачей, работал хирургом в Дорожной клинической больнице.

На момент публикации новости получить официальный комментарий регионального минздрава о смерти пациента Андрея Хальзова не удалось.

Напомним, по данным оперативного штаба региона на 29 июня, в Новосибирской области скончались ещё двое мужчин с подтверждённым COVID-19.

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

коронавирус
Новосибирск

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

221871
Выплата 10000 на ребёнка: когда перечислят деньги второй раз
117865
Выплата 10000 рублей: у семей с детьми до 18 лет может появиться право на пособие
109765
Салют в честь 75-летия Победы в Москве: прямая трансляция на Сиб.фм
104298
Полиция разгоняет желающих посмотреть на салют в честь Победы в Новосибирске
101098
Успейте передать показания и оплатить электроэнергию до повышения тарифов
97508
Мини-парады Победы провели военные под окнами фронтовиков в Новосибирске
93581
Салют в честь 75-летия Победы в Новосибирске: самые яркие залпы