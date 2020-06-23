Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Самарский космонавт стал звездой

сегодня 05:37

Фото: Роскосмос

Космонавт из Самары стал героем шоу «Вечерний Ургант»; ведущий узнал секреты полёта.

На днях Герой России Олег Кононенко принял участие в популярном шоу Ивана Урганта. Помимо Самарского командира отряда космонавтов Роскосмоса гостями передачи также стали испытатели Анна Кикина и Николай Чуб. Об этом сообщает sova.info.

Шоумен узнал у них секреты идеального полёта и внутрикосмической обстановки на корабле. Кроме того, Иван Ургант показал телезрителям знаменитое космическое селфи Героя России.

Напомним, что Олегу Кононенко на днях исполнилось 56 лет. За свою карьеру он успел совершить 4 полета на орбиту. На МКС космонавт провел в общей сложности 736 суток.

Напомним, 27 июня стало известно, что девушка-космонавт из Новосибирска через два года полетит на МКС.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

0

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

221846
Выплата 10000 на ребёнка: когда перечислят деньги второй раз
117842
Выплата 10000 рублей: у семей с детьми до 18 лет может появиться право на пособие
109745
Салют в честь 75-летия Победы в Москве: прямая трансляция на Сиб.фм
104281
Полиция разгоняет желающих посмотреть на салют в честь Победы в Новосибирске
101078
Успейте передать показания и оплатить электроэнергию до повышения тарифов
97490
Мини-парады Победы провели военные под окнами фронтовиков в Новосибирске
93558
Салют в честь 75-летия Победы в Новосибирске: самые яркие залпы