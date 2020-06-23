Самарский космонавт стал звездой

Фото: Роскосмос

Космонавт из Самары стал героем шоу «Вечерний Ургант»; ведущий узнал секреты полёта.

На днях Герой России Олег Кононенко принял участие в популярном шоу Ивана Урганта. Помимо Самарского командира отряда космонавтов Роскосмоса гостями передачи также стали испытатели Анна Кикина и Николай Чуб. Об этом сообщает sova.info.

Шоумен узнал у них секреты идеального полёта и внутрикосмической обстановки на корабле. Кроме того, Иван Ургант показал телезрителям знаменитое космическое селфи Героя России.

Напомним, что Олегу Кононенко на днях исполнилось 56 лет. За свою карьеру он успел совершить 4 полета на орбиту. На МКС космонавт провел в общей сложности 736 суток.

Напомним, 27 июня стало известно, что девушка-космонавт из Новосибирска через два года полетит на МКС.