Шестой раз: песня новосибирского автора взорвала главный чарт России

Фото со страницы Олега Влади в социальной сети "ВКонтакте" и из открытых источников

Песня новосибирского автора в шестой раз стала лучшей в музыкальном чарте «Золотой граммофон»; её исполнил Сергей Лазарев.

Песня новосибирского автора Олега Влади взорвала чарт «Золотого граммофона». Об этом сообщил исполнитель композиции Сергей Лазарев и автор музыкального произведения.

«Пусть это останется на память в ленте! За 18 недель в главном чарте страны #золотойграммофон на @russkoe_radio наша песня #яНеБоюсь поднялась на первое место ШЕСТЬ РАЗ! Я такого не помню! Как же этой песне повезло со СВОИМ артистом @lazarevsergey ПОЗДРАВЛЯЮ», — написал Олег Влади на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» (орфография и пунктуация автора сохранены, прим. Сиб.фм).

Песни новосибирского автора Олега Влади исполняют кроме Сергея Лазарева Ани Лорак, Пугачёва, Лобода, Орбакайте, Цой, Лолита, Киркоров и Басков.

Напомним, песню новосибирской актрисы сравнили с исполнением Земфиры.