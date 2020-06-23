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СК подозревает члена партии КПРФ в двойном голосовании

сегодня 15:11

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

Избирательная комиссия выявила факт двойного голосования по поправкам к Конституции в Вологодской области; сотрудники следственного комитета города Вологды начали проверку по факту произошедшего.

Следственный комитет расследует факт двойного голосования в Вологодской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону 29 июня.

По данным следствия, дважды проголосовала местная жительница – член территориальной избирательной комиссии Вологодского района от КПРФ с правом решающего голоса.

Уточняется, что женщина проголосовала сначала на избирательном участке, а затем ещё и на придомовой территории.

Согласно КоАП РФ, голосование более одного раза в ходе одного избирательного процесса наказывается штрафом в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, 29 июня названы самые активно голосующие по поправкам в Конституцию районы Новосибирской области.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

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Теги

голосование
конституция

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