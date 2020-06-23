СК подозревает члена партии КПРФ в двойном голосовании
Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм
Избирательная комиссия выявила факт двойного голосования по поправкам к Конституции в Вологодской области; сотрудники следственного комитета города Вологды начали проверку по факту произошедшего.
Следственный комитет расследует факт двойного голосования в Вологодской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону 29 июня.
По данным следствия, дважды проголосовала местная жительница – член территориальной избирательной комиссии Вологодского района от КПРФ с правом решающего голоса.
Уточняется, что женщина проголосовала сначала на избирательном участке, а затем ещё и на придомовой территории.
Согласно КоАП РФ, голосование более одного раза в ходе одного избирательного процесса наказывается штрафом в размере 30 тысяч рублей.
Напомним, 29 июня названы самые активно голосующие по поправкам в Конституцию районы Новосибирской области.
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