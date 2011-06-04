Скандал в Коммунарке: рядом с больницей нашли кровь и медкарты умерших от коронавируса

Фото телеграм-канал Readovka/Густаво Зырянов/Сиб.фм

СМИ сообщили, что рядом с главным коронавирусным госпиталем России нашли мешки с документами умерших; содержимое частично попало в реку.

Мешки с кровью и медицинскими картами умерших от коронавируса пациентов нашли в сотне метров от больницы в московской Коммунарке. Об этом сообщает телеграм-канал Readovka.

«Зашли в саму коммунарку в грязную зону, не было тут ни охранников, никого. С этим пакетом», — говорит очевидец, который прислал в издание фотографии.

По информации канала, часть материала могла попасть в ближайшую реку Малая Сосенка. Позже мешок с найденными документами отнесли в саму Коммунарку. О дальнейшей судьбе находки не сообщается.

Напомним, в середине марта в Кузбассе около больницы нашли пробирки с кровью.