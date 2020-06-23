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Смотрим на карте: как изменилась зона покрытия 4G Билайн в Новосибирской области

сегодня 18:48

Фото с сайта www.freepik.com

Список мест, где мобильная связь Билайн получила заметные улучшения, пополнился 11 улицами и 12 населёнными пунктами Новосибирска и области; здесь установили вышки, укомплектованные оборудованием, позволяющим поддерживать на высоком уровне как голосовую связь, так и мобильный интернет 4G.

В их число вошли: улицы Приграничная, Фасадная, Твардовского, Арбузова, Воинская, Большая, Станционная, Сибиряков-Гвардейцев в районе пл. Кирова, Горский микрорайон, Саввы Кожевникова, Северный проезд, а также СНТ Ветеран-3, СНТ Недра, ул. Западная в п. Краснообск, мкр Зелёный остров г. Бердска, Мочище, с. Новолуговое, с. Каменка, ул. 1-я Известковая в Искитиме и п. Керамкомбинат в Искитимском районе, дачный посёлок «Усадьба Марьино» в Криводановском районе, посёлки Искра и Майский в Черепановском районе, п. Светлый в Коченёвском районе.

Узнать, планируется ли улучшение связи в интересующем вас районе, населённом пункте или дачном обществе в 2020-2021 гг. можно, направив запрос в пресс-службу Билайн на электронную почту: yanazarova@nsk.beeline.ru

«Сейчас мы делимся только первыми небольшими результатами, но за ними стоит серьёзная работа, которая отчасти уже завершена и которую ещё предстоит сделать. С прошлой осени мы начали подготовку к масштабному проекту по улучшению качества и территории покрытия голосовой связью и 4G, намеченной на этот и 2021 годы: изучали потребности жителей региона, смотрели, где нас не хватает, где нужно дополнительно усилиться, где нужно сработать на перспективу. Это помогло определить для себя ключевые направления, ведь связь должна развиваться пропорционально городу и области. Наша команда прикладывает максимум усилий, чтобы в скором времени объявить об улучшении связи в ряде новых строящихся районов города, дачных и коттеджных поселков, а также внутри крупных торговых и бизнес-центров», – поделился Виктор Кочетов, территориальный управляющий Билайн в Новосибирске.

В 2019 году Билайн в Новосибирской области уже увеличил покрытие 4G в 1,5 раза, запустив впервые или усилив связь в 90 населённых пунктах области, на 44 улицах Новосибирска, в Бердске, Искитиме, на территории аэропорта Толмачёво. Особое внимание при запуске 4G в Новосибирской области было уделено популярным направлениям для дачного отдыха.

Автор:
Олеся Сметанникова

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Билайн
мобильный интернет

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