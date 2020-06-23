Сотрудник МИД России умер от коронавируса

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Коронавирус выявлен у почти 40 сотрудников МИД России; один человек умер.

Заражение коронавирусом нового типа подтвердилось у почти 40 сотрудников российского Министерства иностранных дел. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Лавров в интервью проекта «Эпидемия» на RT.

Лавров сообщил, что почти четыре десятка случаев заражения выявлены не только в центральном аппарате МИД, но и в представительствах в российских регионах. У большинства заболевших не было симптомов или болезнь протекала в лёгкой форме. Скончался один сотрудник 62 лет.

Предположительно, его жена — медик, была бессимптомным носителем инфекции.

Лавров отметил, что около половины сотрудников МИД продолжают работать в удалённом режиме. Министерство строго следует всем рекомендациям Роспотребнадзора и департамента здравоохранения Москвы.

Напомним, глава Новосибирской области ответил на вопрос об уходе на карантин из-за коронавируса в правительстве региона.