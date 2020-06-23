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Стала известна дата открытия турбаз в Горном Алтае

сегодня 15:26

Фото из открытых источников

В Республике Алтай готовят к открытию туристические базы и общепит; есть районы, где запрет продлят.

Турбизнес в Горном Алтае готовят к открытию. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин на совещании с членами правительства и главами районов допустил, что туристические объекты региона и общепит могут быть открыты с 3 июля.

«Главное условие – строгое соблюдение всех санитарных норм, установленных Роспотребнадзором», – сообщил Олег Хорохордин.

По словам главы региона, на данный момент не идёт речь об открытии турбаз и кафе на территориях Кош-Агачского района, где эпидобстановка пока остаётся сложной. Об этом сообщает Telegram-канал «Алтай-Болтай».

Напомним, в Алтайском крае возобновляют работу турбаз.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Республика Алтай
коронавирус

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