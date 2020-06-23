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Стекольщик искромсал швею без причины

сегодня 02:02

Фото Pixabay

Житель Ленобласти напал с ножом на женщину, которая работает швеёй; его мотивы неизвестны.

Швея из Всеволожска серьезно пострадала в результате нападения злоумышленника с ножом. Инцидент произошел рано утром в субботу, 27 июня. Об этом сообщает Online47.

Сообщается, что израненную 52-летнюю женщину, работающую швеей, сотрудники полиции нашли у дома № 117 на Всеволожском проспекте.

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии: врачи зафиксировали у нее резаные раны шеи, груди и предплечья. По горячим следам сотрудники полиции смогли задержать и подозреваемого в преступлении.

Им оказался 33-летний мужчина, работающий стекольщиком. Известно, что подозреваемый зарегистрирован на территории Владимирской области, а при обыске у него нашли и изъяли нож.

Как сообщает «78 канал» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Напомним, в конце недели житель Алтайского края зарезал собутыльника.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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