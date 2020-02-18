Стесняюсь спросить: уролог ответил на 5 деликатных женских вопросов

Павел Андреевич Гаврилов, уролог, нейроуролог, хирург, онколог, заведующий хирургическим отделением «Клиники Пасман» / Фото: Клиника Пасман

Большинство неприятных проблем и даже онко-урологических заболеваний — не приговор.

Опущения органов малого таза, возрастные изменения или физиологические особенности половых органов, рак почки, мочевого пузыря и их последствия — это темы, о которых женщинам больно и неудобно говорить. Но очень важно знать, что медицина развивается, и врачи успешно справляются как с деликатными эстетическими проблемами, так и с самыми сложными и неприятными заболеваниями. Операции становятся все более щадящими, органосохраняющими, а грамотная реабилитация позволяет вернуть женщину к полноценной жизни, в том числе интимной, в кратчайшие сроки.

О возможностях современной урологии, онкологии и интимной пластики рассказал Павел Андреевич Гаврилов, уролог, хирург, онколог «Клиники Пасман».

А если «там» некрасиво...

— Современная пластическая хирургия направлена на красоту женщины не только там, где это видно окружающим: стройный силуэт, точеный профиль, эффектная грудь, чувственные губы. Но и там, где эстетика скрыта от глаз посторонних, но так важна для самоощущения и гармоничной жизни — в интимной зоне.

Как может не нравиться женщине размер или форма носа, так ее (или ее супруга, полового партнера) могут не устраивать эстетические или физиологические особенности половых органов, — рассказывает Павел Андреевич. — Большие или маленькие половые губы, их форма или то, что они не смыкаются, размер половой щели — это проблемы, которых не стоит стесняться, совершенно нормально, что женщина хочет быть красивой везде, и там в том числе. Тем более что все это очень просто решается хирургически.

Среди популярных операций и манипуляций:

• возвращение эстетики и омоложение половых органов сочетанием косметологических (инъекции филеров на основе гиалуроновой кислоты) и хирургических методов;

• увеличение клитора для усиления сексуальных ощущений при аноргазмии (отсутствия оргазма) с помощью уколов;

• восстановление девственной плевы.

Команда опытных специалистов «Клиники Пасман».

А если опущение половых органов и недержание мочи?

— При опущении половых органов после родов, гинекологических операций и т.д., в том числе сочетающихся с недержанием мочи: мы делаем пластику, устраняем проблемы с мочеиспусканием, восстанавливаем структуру половой щели — это красиво, естественно, комфортно. Женщина довольна, муж доволен — продлен период активной, молодой, здоровой сексуальной жизни.

А если рак...

— Женщины должны знать, что многие урологические и онкологические заболевания, которые звучат как приговор, таковыми не являются, успешно лечатся, и после них можно вернуться к полноценной жизни, — говорит Павел Андреевич Гаврилов.

А если рак почки...

— Если мы оперируем рак почки на I, II и даже III стадии, можно вылечить человека — прогноз в таком случае очень хороший. Чем раньше выявлено заболевание, тем больше шанс сохранить почку. Операции эти мы выполняем лапароскопически — через небольшие проколы, без больших разрезов (как при полостной операции). Восстановление после такого вмешательства происходит намного быстрее и легче, эстетика не страдает.

Бывают опухоли такого размера, что мы убираем их с частью почки, и при этом сохраняем орган. Если опухоль больше 4 см или находится рядом с крупными сосудами, делаем нефрэктомию (удаление) почки также лапароскопически, лишь в конце операции делаем небольшой разрез для удаления органа.

А если рак мочевого пузыря...

— Мы делаем все, чтобы сохранить орган, но, к сожалению, не всегда это возможно: заболевание долго никак себя не проявляет и часто обнаруживается на поздних стадиях — тогда приходится удалять мочевой пузырь. Когда пациенты слышат об удалении, впадают в отчаяние, потому что в их сознании сразу всплывают картинки человека с трубками-дренажами, мешочками для мочи, инвалидность, стыд, страх. Иногда без этого не обойтись, но только иногда. Мы выполняем операции Штрудера: удаляем орган и заменяем его на искусственный мочевой пузырь, выполненный из тонкого кишечника пациента, который подшивается к уретре и функционирует как обычный: люди ходят в туалет сами, никаких трубок и мешков — человек живет как прежде. Операция выполняется лапароскопически, без разрезов.

А если уже живу с дренажами и мочеприемниками?

— Мы можем провести реконструктивную операцию, создать мочевой пузырь и вернуть пациента к нормальной жизни.

Записаться на консультацию к Павлу Андреевичу Гаврилову можно по телефону: +7 (383) 284-10-91.

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