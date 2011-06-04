Толпа киргизов избила двух таджиков в Новосибирске: суд вынес приговор

Фото ГУФСИН России

Конфликт между представителями двух национальностей произошёл около кафе; тогда группа людей избила двух граждан Таджикистана.

Двоих граждан Киргизии приговорили к колонии строгого режима за избиение двух мужчин из Таджикистана. Об этом 29 июня сообщается на сайте Дзержинского районного суда. По материалам дела, в сентябре 2018 года около кафе «Бухара» на улице Селезнёва, 8а произошла массовая драка.

На сайте суда сказано, что группа людей, большая часть которых осталась неустановленной, напала в ту ночь на двух таджиков. Мотивом стала национальная ненависть.

«Судом установлено, что Уметалиев Б. К., Торгоев Т. Ж. и неустановленные лица, общей численностью не менее 10 человек, скрывшие свои лица медицинскими масками, находясь в период с 23 часов 00 минут до 23 часов 30 минут 29.09.2018 года у кафе "Бухара" по адресу: г. Новосибирск, ул. Селезнёва, 8 "а", действуя по мотивам национальной ненависти и вражды в отношении представителей таджикской национальности <...> умышленно нанесли двум лицам таджикской национальности множественные удары по телу и голове, причинив одному тяжкий вред здоровью, другому – средней тяжести вред здоровью», – сообщили в суде.

Первый фигурант, Бактыбек Уметбалиев, получил 5,6 года колонии строгого режима. Его сообщник, Таласбек Торгоев, проведёт за решёткой 6 лет.

Напомним, в середине июня в Новосибирске произошла уличная драка.