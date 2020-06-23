Травников ответил на вопрос об уходе на карантин из-за коронавируса в правительстве

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В правительстве региона сообщили о планах губернатора на карантин; коронавирус выявили у министра транспорта Новосибирской области.

Стало известно, уйдёт ли губернатор Новосибирской области Андрей Травников на карантин после выявления коронавируса у министра транспорта и дорожного строительства региона.

В ответ на запрос Сиб.фм в правительстве региона ответили, что Андрей Травников не планирует уходить на карантин и самоизоляцию.

Напомним, 26 июня стало известно, что министр транспорта Анатолий Костылевский ушёл на карантин из-за выявленного у него коронавируса.