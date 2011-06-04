Требовали 7 миллионов за смерть сына: суд принял решение по делу о гибели пациента в больнице №34

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм, «Яндекс.Карты»

Семья из Новосибирска полтора года судилась с ГКБ № 34, где умер их сын; по мнению родственников, мужчина скончался из-за врачебной ошибки, однако суд не встал на их сторону.

Родителям умершего в Городской клинической больнице № 34 новосибирца отказали в компенсации морального вреда и затрат на похороны. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда. Заседание по делу прошло сегодня, 29 июня.

Согласно картотеке дел, Николай и Светлана Голубевы подали иск к больнице №3 4 21 февраля 2019 года. Как пояснили Сиб.фм в суде, он связан с тем, что их сын 1982 года рождения скончался в стенах учреждения – родственники посчитали врачей виновными в гибели мужчины. Голубевы требовали около 6 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда и почти 900 тысяч на затраты, связанные с похоронами.

Инцидент произошёл в конце марта 2018 года. Тогда мужчины не стало – причина смерти не раскрывается в связи с врачебной тайной. Известно лишь то, что Голубевы не смирились с утратой и спустя год решили подать в суд. Разбирательство затянулось из-за сложных экспертиз – работали специалисты из Санкт-Петербурга.

Напомним, в начале июня стало известно, что у дочери умершей в коронавирусном госпитале Новосибирска женщины украли личные вещи.