Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Требовали 7 миллионов за смерть сына: суд принял решение по делу о гибели пациента в больнице №34

сегодня 17:39

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм, «Яндекс.Карты»

Семья из Новосибирска полтора года судилась с ГКБ № 34, где умер их сын; по мнению родственников, мужчина скончался из-за врачебной ошибки, однако суд не встал на их сторону.

Родителям умершего в Городской клинической больнице № 34 новосибирца отказали в компенсации морального вреда и затрат на похороны. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда. Заседание по делу прошло сегодня, 29 июня.

Согласно картотеке дел, Николай и Светлана Голубевы подали иск к больнице №3 4 21 февраля 2019 года. Как пояснили Сиб.фм в суде, он связан с тем, что их сын 1982 года рождения скончался в стенах учреждения – родственники посчитали врачей виновными в гибели мужчины. Голубевы требовали около 6 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда и почти 900 тысяч на затраты, связанные с похоронами.

Инцидент произошёл в конце марта 2018 года. Тогда мужчины не стало – причина смерти не раскрывается в связи с врачебной тайной. Известно лишь то, что Голубевы не смирились с утратой и спустя год решили подать в суд. Разбирательство затянулось из-за сложных экспертиз – работали специалисты из Санкт-Петербурга.

Напомним, в начале июня стало известно, что у дочери умершей в коронавирусном госпитале Новосибирска женщины украли личные вещи.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

0

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

221886
Выплата 10000 на ребёнка: когда перечислят деньги второй раз
117880
Выплата 10000 рублей: у семей с детьми до 18 лет может появиться право на пособие
109777
Салют в честь 75-летия Победы в Москве: прямая трансляция на Сиб.фм
104308
Полиция разгоняет желающих посмотреть на салют в честь Победы в Новосибирске
101112
Успейте передать показания и оплатить электроэнергию до повышения тарифов
97517
Мини-парады Победы провели военные под окнами фронтовиков в Новосибирске
93594
Салют в честь 75-летия Победы в Новосибирске: самые яркие залпы