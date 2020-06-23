Три ребёнка утонули в Красноярском крае за выходные

Фото с сайта wikipedia.org

Спасатели рассказали о происшествиях на водоёмах Красноярского края; всего за два дня утонули несколько детей и взрослых.

В Красноярском крае за выходные утонули три ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба центра ГО и ЧС в регионе.

«Один 16-летний подросток утонул в озере Синька Назаровского района, другой – 14-летний мальчик, в пруду г. Уяр. Ещё одна трагедия произошла в Назаровском районе на реке Сереж, там утонул 9-летний ребёнок», – сообщает пресс-служба.

Также трагедия произошла в Сухобузимском районе: в районе села Атаманово от толкача перевернулась лодка с двумя мужчинами. Один человек сумел выплыть самостоятельно, другой – утонул.

«Двоих людей пришлось спасать в заливах красноярского водохранилища – одного на гидроцикле в заливе Аешка сносило ветром на скалы, он не мог справиться с управлением и вызвал спасателей, а любителю рыбной ловли просто повезло – бдительные спасатели во время очередного патрулирования акватории водохранилища заметили мужчину в лодке, который звал на помощь. Как выяснилось, у плавсредства сломался двигатель», – добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее в Новосибирске спасатели МАСС спасли отдыхающих с маленькими детьми, которые были заблокированы на Заячьем острове.