ЦСКА – «Спартак» 30 июня: время матча, где смотреть, котировки букмекеров

Фото с сайта vk.com

Главное дерби российского футбола – матч между командами ЦСКА и «Спартак» – состоится 30 июня; самый большой коэффициент на победе красно-белых.

Встреча между московскими командами ЦСКА и «Спартак» состоится 30 июня в Москве. Матч начнётся в 20:30 на стадионе «ВЭБ Арена». Это игра 25-го тура чемпионата России по футболу. На встрече будет присутствовать ограниченное количество зрителей.

Трансляцию матча можно посмотреть на сайтах: sportobzors.ru, news.sportbox.ru или на каналах: «Матч ТВ», «Матч премьер».

Судя по информации от букмекеров, коэффициент на победу ЦСКА – 3.17, «Спартака» – 3.50, на ничейный результат встречи – 2.55.

На данный момент ЦСКА находится на 5-м месте в турнирной таблице с 37 очками, «Спартак» – на 6-м, у команды 32 очка.

Последний матч ЦСКА сыграли с «Динамо» 27 июня. Встреча закончилась со счетом 0:0. В тот же день «Спартак» сыграл с клубом «Уфа» – тоже 0:0.

Напомним, 26 июня футбольный клуб «Новосибирск» заключил контракты с новыми игроками.