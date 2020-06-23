Убивший аспирантку историк Соколов устроил истерику на суде

Фото: объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Историк Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве аспирантки, просит обнародовать переписку с ней; он устроил истерику в зале суда, требуя соблюдения своих прав.

Обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историк Олег Соколов устроил истерику на очередном судебном заседании. Он требовал обнародовать переписку с жертвой. Об этом 29 июня сообщает издание Znak.com.

«Я настаиваю, чтобы эти вещдоки были объявлены в открытым заседании, иначе будет нарушен паритет прав. В них видно, что делала пострадавшая, какие страшные оскорбления она употребляла, какие страшные вещи она мне писала, как она оскорбляла моих детей», — заявил он.

По словам Соколова, сокрытие этих данных будет нарушением его прав.

«Если это сокрыть от людей, будет нарушено правосудие и суд полностью становится на сторону обвинения. Только узнав эти вещи, люди смогут понять, что делала пострадавшая. То, что она говорит, это омерзительно и гнусно», — сказал обвиняемый.

Олег Соколов уверен, что его негативный образ в медиа был создал искусственно.

«За счет прессы создалось отторжение ко мне, потому что люди этого не знают, люди не знают что она творила, люди думают, что это чистая невинная девочка!», — цитирует его издание.

Ранее сообщалось, что в сеть попало видео, сделанное за несколько часов до убийства Анастасии Ещенко. На записи виден конфликт, после которого девушка вышла из квартиры. Затем она вернулась обратно — предположительно, именно в этот момент Соколов мог с ней расправиться.

Напомним, сегодня опубликовали предсмертную аудиозапись убитого в Омске студента.