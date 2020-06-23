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В Красноярском крае горит более 30 тысяч гектаров леса

сегодня 13:29

Фото с сайта pixabay.com

Ветер и сухие грозы усиливают распространение лесных пожаров в Красноярском крае; в регион направили дополнительных специалистов.

В Красноярском крае площадь лесных пожаров превысила более 30 тысяч гектаров, всего зарегистрировано 85 очагов возгорания. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на минлесхоз региона.

«По оперативной информации лесопожарного центра на 9:00 29 июня, на территории края действуют 85 лесных пожаров – в Богучанском, Мотыгинском, Кежемском, Эвенкийском, Енисейском и Северо-Енисейском районах – на общей площади 31,6 тысячи га», – сообщает агентство.

По предварительным данным, причиной пожаров стали сухие грозы. За выходные лесные пожарные ликвидировали 35 очагов огня в восьми районах Красноярского края на площади 1,8 тысяч гектаров. В тушении принимали участие более 900 человек, 86 единиц техники, 20 воздушных судов.

Хуже всего обстановка на севере региона. В Эвенкийском, Мотыгинском, Кежемском районах введены режимы ЧС, людям запретили ходить в лес. Федеральная Авиалесохрана направила туда более 460 специалистов.

Напомним, 28 июня в райцентре Тальменка в Алтайском крае произошёл крупный пожар.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Красноярский край
Лесные пожары

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