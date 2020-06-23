В Москве скончались ещё 23 пациента с коронавирусом
Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм
За сутки в Москве выявлено 717 новых случаев коронавируса; умерли 23 человека.
В столице подтверждено 717 новых случаев коронавируса. Это рекордно низкое число новых случаев за 81 день.
Среди новых выявленных случаев:
🔹45,8% — от 18 до 45 лет
🔹27,8% — от 46 до 65 лет
🔹11,5% — от 66 до 79 лет
🔹6,8% — старше 80 лет
🔹8,1% — дети.
Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
Оперативный штаб также сообщил о новых летальных случаях в столице. За сутки умерли 23 человека.
«В Москве скончались 23 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении штаба.
Напомним, в Новосибирске на утро 29 июня умер от коронавируса 91 человек.
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