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В Москве скончались ещё 23 пациента с коронавирусом

сегодня 07:01

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

За сутки в Москве выявлено 717 новых случаев коронавируса; умерли 23 человека.

В столице подтверждено 717 новых случаев коронавируса. Это рекордно низкое число новых случаев за 81 день.

Среди новых выявленных случаев:

🔹45,8% — от 18 до 45 лет

🔹27,8% — от 46 до 65 лет

🔹11,5% — от 66 до 79 лет

🔹6,8% — старше 80 лет

🔹8,1% — дети.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Оперативный штаб также сообщил о новых летальных случаях в столице. За сутки умерли 23 человека.

«В Москве скончались 23 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении штаба.

Напомним, в Новосибирске на утро 29 июня умер от коронавируса 91 человек.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Москва
коронавирус

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