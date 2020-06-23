Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

В Новосибирске началась короткая рабочая неделя: будет лишний выходной

сегодня 07:44

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Новая рабочая неделя станет для россиян сокращенной; 1 июля объявлено выходным.

В Новосибирске, как и по всей стране, началась сокращённая рабочая неделя. Среда, 1 июля, объявлена выходным днём.

В этот день состоится общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Оплачиваться нерабочий день будет в двойном размере, как любой календарный праздничный день. Сообщают «Известия».

Граждане, которым из-за специфики работы, придётся выйти 1 июля, могут претендовать на перенос выходного на другой день.

В связи с пандемией коронавируса голосование по поправкам было перенесено с 22 апреля на 1 июля. При этом в стране 25 июня стартовало досрочное онлайн-голосование, для участия в котором было необходимо подать заявку. Оно продлится до начала следующего месяца.

Напомним, в Новосибирске на досрочное голосование по Конституции пришли Дед Мороз и арабский шейх.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

голосование
Новосибирск
Конституция

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

221852
Выплата 10000 на ребёнка: когда перечислят деньги второй раз
117848
Выплата 10000 рублей: у семей с детьми до 18 лет может появиться право на пособие
109750
Салют в честь 75-летия Победы в Москве: прямая трансляция на Сиб.фм
104285
Полиция разгоняет желающих посмотреть на салют в честь Победы в Новосибирске
101083
Успейте передать показания и оплатить электроэнергию до повышения тарифов
97494
Мини-парады Победы провели военные под окнами фронтовиков в Новосибирске
93564
Салют в честь 75-летия Победы в Новосибирске: самые яркие залпы