В Новосибирске началась короткая рабочая неделя: будет лишний выходной

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Новая рабочая неделя станет для россиян сокращенной; 1 июля объявлено выходным.

В Новосибирске, как и по всей стране, началась сокращённая рабочая неделя. Среда, 1 июля, объявлена выходным днём.

В этот день состоится общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Оплачиваться нерабочий день будет в двойном размере, как любой календарный праздничный день. Сообщают «Известия».

Граждане, которым из-за специфики работы, придётся выйти 1 июля, могут претендовать на перенос выходного на другой день.

В связи с пандемией коронавируса голосование по поправкам было перенесено с 22 апреля на 1 июля. При этом в стране 25 июня стартовало досрочное онлайн-голосование, для участия в котором было необходимо подать заявку. Оно продлится до начала следующего месяца.

Напомним, в Новосибирске на досрочное голосование по Конституции пришли Дед Мороз и арабский шейх.